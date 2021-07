El dinero y el fútbol

ESCRIBO este artículo un par de horas antes de empiece uno de esos partidos de fútbol que levantan audiencias (ahí tiene Telecinco una alternativa), pero en realidad todo el día se ha dedicado en los espacios de deportes a hablar de los millones del fútbol. También a hablar de la ruina del fútbol. A ambas cosas, que, seguramente, están relacionadas.

Ya sé lo de la ley del mercado, y eso de que cada uno gana exactamente lo que genera (algo que, por supuesto, no me creo). Pero, aun cuando confieso, y he escrito aquí, que el deporte como espectáculo tiene algo de liberación, pues no deja de ser una forma de salirse de los infiernos de la realidad real, o quizás porque supone un regreso a ese espíritu del homo ludens, como dice Johan Huizinga, aunque sea viendo jugar a los otros, no acabo de asimilar bien todo este debate furioso sobre los millones de los grandes clubs.

Y tampoco me resulta fácil asimilar esta inmersión veraniega en los contratos muy multimillonarios de las estrellas del fútbol. Ya sé que cada año por estas fechas asistimos a este vértigo que a veces parece el del Monopoly, pero a lo bestia. Comprendo el morbazo que generarán todas esas figuras balompédicas tan idolatradas, algunas, al parecer, ya sin equipo, o buscándose otro, porque no han logrado que el suyo les firmase un contrato semejante al que tenían, o por lo que fuera. Hay que ver el desparrame y la tragedia.

El mercado de fichajes siempre ha sido un entretenimiento, sobre todo para los que lo contemplan desde fuera. Pero es un gran síntoma de este tiempo. Si el otro día decíamos que cada vez consumimos más morbo por su supuesta capacidad de entretener, no hay duda alguna de que zambullirse en el mundo de los contratos galácticos (quizás ya no se dice galácticos) debe resultar divertido, enigmático, abrumador y quizás surrealista, como quien contempla un planeta desde lejos sin llegar a comprender su atmósfera.

El fútbol es hoy un gran entretenimiento mundial, pero, rodeados de graves problemas económicos, de una pobreza galopante, del hundimiento de tantas cosas, no deja de asombrar que aún veamos ese carrusel millonario como si no fuera con nosotros, como si se tratara de un mundo aparte que nadie cuestiona y que contemplamos incluso con pasión, esperando que este presidente o aquel otro termine de arañar los últimos euros de la cartera para cumplir con la cuota necesaria de gloria.

Por no hablar de toda la imaginería que rodea la movida: esos vídeos en los que se nos muestran una y otra vez los escenarios de la gran riqueza, el triunfo de la felicidad musculada de los cuerpos gloriosos, mientras crece el suspense de los contratos y la lucha por retener a los héroes.

Aplaudo, sí, que la Eurocopa haya sido vista como una muestra de la diversidad de este continente, admito que pueda encarnar, como decía el otro día Wolfram Eilenberger, el espíritu liberal europeo, y que subraye nuestra unión en medio de todas las diferencias. De acuerdo. Pero cuando contemplo este descenso hacia las cifras mareantes de los astros empiezo a tener dudas. Llevamos semanas con Messi y Sergio Ramos acaparando todos los titulares. Esos titulares no hablan del deporte, sino del vértigo inenarrable del dinero del fútbol.