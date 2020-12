El discurso del rey

EL CINE y las series han hablado mucho de los discursos de los reyes. En las entrañas de la serie de los Windsor de la que usted me habla, y que no deja de estar permanentemente en el candelero o en el candelabro, se ve cómo le llegan a Isabel II las palabras que ha de pronunciar en cada ocasión. Un tema espinoso, porque hay mucha gente mirando y no poca escuchando. Ayer, La Dos, mientras flota en el ambiente la polémica en torno a la serie de docuficción de Peter Morgan, o lo que sea, emitió tres piezas sobre Los Windsor. Y luego ‘Los Royals’. Jo, qué noche. Pero el temazo es el discurso.

También el de Felipe VI, esta noche. Llevamos varias semanas en las que el universo mediático ha analizado minuciosamente las posibilidades que tiene el guionista de este discurso de Nochebuena, sea quien sea. Se ha hablado de su carácter crucial, de la relevancia del momento catódico: breve pero intenso. Y se han emitido aquí y allá fragmentos de algunos discursos pasados, fundamentalmente de su padre emérito, para mostrar que, a pesar de tratarse de una noche de paz, siempre tan entrañable, las palabras sin duda importan.

Si pensaban que el discurso de Nochebuena era una ventanita que abría la Casa Real para entregar una especie de felicitación sonora, con sus referencias al proyecto en común, a la fe en el porvenir, y en este plan, en esta ocasión las cosas parecen ir mucho más allá. Hay una expectación inusitada. El discurso de hoy ha suscitado más interés, aun antes de pronunciarse, que cualquier otro instante de la parrilla televisiva, más pasión que la propia Telepasión. No descarten que bata récords de audiencia, por mucho que el personal tenga en mente lo inmediato: la cena navideña de un mal año, los amigos ausentes, la frágil felicidad.

En la serie de Netflix que sale todos los días en la prensa, ya saben, se ve cómo Isabel II, y el propio Príncipe de Gales, mete morcillas en los discursos, con cierto disgusto, y algo de sorpresa, de los mandados gubernamentales. Por no hablar de la princesa Margarita, cuando tuvo la oportunidad. No sé si es así en la realidad. No sabemos nada, y eso es, casi, lo mejor. Nadie va a poner los títulos de crédito cuando se cierre el plano sobre Felipe VI y éste se despida.

El discurso de Nochebuena es una pieza institucional, puede que gubernamental, pero, a su manera, también personal. Porque ese plano, en el ángulo iluminado del salón, ese tono, esa leve gestualidad, ese fluir de las palabras que alguien habrá escrito (¿uno? ¿un equipo?), ese decorado, en fin, será escrutado con más precisión que nunca. Así se ha dicho una y otra vez.

Si estos discursos siempre son difíciles, porque cada palabra y cada expresión se analizarán inexorablemente desde múltiples perspectivas y sensibilidades, algunas opuestas entre sí, el de esta Nochebuena pasa por ser la pieza más compleja que haya podido ser compuesta para que el monarca la interprete. Un movimiento breve para el que se habrán afinado no pocos violines. Sólo se espera, en realidad, una simbiosis perfecta entre el guion y el intérprete, ese instante que en la pantalla permite detectar la autenticidad. No es tarea fácil, en efecto.