El Efecto Covid acelera la Transformación Digital

ALVIN TOFFLER, sociólogo, analista y doctor en Letras, Leyes y Ciencia, es uno de los escritores de referencia para conocer la evolución del mundo moderno. Pero, además, ahora es para mí una base intelectual para poder aventurar alguna de las consecuencias que puede tener la situación de pandemia que está viviendo el mundo. Toffler enunció en su libro La tercera ola, allá por el remoto 1979, como la humanidad ha ido acelerando sus cambios cada vez más. Desde la revolución agrícola, pasando por la era Industrial, para desembocar en esa Tercera Ola de la cibernética, la comunicación masiva e internet. Además, este hombre futurista resumió en una frase algo convertido en guía para este siglo XXI: “Los analfabetos del siglo XXI no serán quienes no puedan leer ni escribir, sino los que no puedan aprender, desaprender y reaprender”.

Pues bien, ambas cuestiones han sido reflexiones necesarias para la Transformación Digital en la que se sumergió lentamente el mundo a partir de los años 90. Lentamente porque la sociedad comenzó a darse cuenta de que la tecnología introducía además nuevos hábitos, nuevos consumos y hacía cambiar los perfiles de los consumidores. Nacían nuevas necesidades y desaparecían otras originándose por tanto nuevos perfiles de clientes, de usuarios y –en definitiva– de personas.

A parte de esa sociedad le costó demasiado leer ese nuevo mundo que amanecía y no entendió bien que –parafraseando a Toffler– había que desaprender lo aprendido. Comenzaban a cambiar ciertos paradigmas de la sociedad y empezaban a asomar nuevos ecosistemas económicos, nuevas empresas y por tanto nuevos profesionales. La tecnología se convirtió en una obligación y en torno a ella, a sus nuevas versiones, se crearon centros industriales, de negocio y de investigación. Lentamente, pero desde el principio ya de una forma muy determinante.

Ese camino calmoso se aceleró cuando llegó la crisis del 2008, buscando en la Transformación Digital, una forma de mejorar la productividad y por tanto las cuentas de resultados tan castigadas entonces.

Pero, hete aquí, que en este año 2020, aparece el gran fenómeno social agitador de la pandemia del covid-19. Los virus se extienden por el mundo, las poblaciones se confinan y como consecuencia las economías se hunden y las personas reaprenden una forma distinta de vivir, de relacionarse y de consumir. Toma más velocidad el cambio. Se va dibujando un nuevo contexto social con un acceso ya masivo a contenidos digitales, con la consolidación de nuevos canales de venta, el asentamiento de los medios online, y la conquista de nuevas audiencias de todos los targets –hasta hace poco asidos a los modos analógicos del siglo XX– que ya irremediablemente se suben a la nueva realidad digital. Es decir, la Tercera Ola se consolida y se ratifica con la epidemia como gran catalizador del cambio. No hay marcha atrás.

No valen ya los análisis tímidos. Ya no es preciso convencer y evangelizar de un cambio que se aproximaba. El nuevo momento ya está aquí, es visible y se ha materializado mucho antes de lo esperado. La Transformación Digital ya no es una opción. Es un modelo –para muchos ya el único– para la supervivencia económica. Para las empresas es el camino único para su viabilidad de cara a una sociedad con unos consumidores que ya se han acostumbrado a pagar por ciertos contenidos. El ejemplo más claro: en España el 53 % de los hogares ya accede a una plataforma de televisión de pago. En Argentina esta situación es más significativa si cabe. En un país con un 41 % de pobreza, el 65 % de argentinos usa servicios OTT audiovisuales; el 63 % Netflix y el 42 % Spotify. Toda una señal para quien no quiera verlo.

Por eso se puede hablar claramente del Efecto Covid que acelera la Transformación Digital. Por supuesto se hace imprescindible apoyarse en instrumentos tecnológicos, pero, especialmente hay que modificar las operaciones dentro de las empresas y de la Administración. Es necesario producir más eficientemente basándonos en procesos adecuados a las nuevas herramientas, hay que tirar abajo los tabiques que convertían las áreas de trabajo en comportamientos estancos y, además, tenemos que trabajar con los datos (la famosa data) para conocer lo que necesitan y lo que desean nuestros clientes. Ya no hay tiempo. La aceleración ha convertido en meses lo que parecía iba a ocurrir en decenios o en años.

Hasta hace poco hablábamos de una oportunidad, ahora de una obligación para la supervivencia. Las empresas, pero sobre todo las personas, están abocadas a este cambio de paradigma para hacerse sostenibles y viables. Ahora más que nunca las personas son las que están en el centro del negocio. Quien lo entienda sobrevivirá.