El éxito de Tanxugueiras

GALICIA tiene en su música folk un referente inexcusable de su identidad y, en este sentido, Tanxugueiras aporta modernidad -sin renunciar, en modo alguno, a lo tradicional- y protagonismo femenino, todo ello planteado por un trío de mujeres que convocan unánimes simpatías y con las que los gallegos nos sentimos identificados, por su buen hacer, en lo musical, y el saber estar en algo tan injusto como lo que sucedió en Benidorm.

No es cuestión, en modo alguno, de justificar impropias actitudes de odio ni de minorar la valía de la opción elegida, a todas luces de menor entidad que la valiente e inteligente propuesta gallega. El denominado voto del Jurado fue, a nuestro modo de ver, torpe, y los que lo compusieron -deficientemente seleccionados- no estuvieron a la altura de las circunstancias. Televisión Española hubiera tenido con Terra una propuesta que, además de estar justificada por el mayoritario reconocimiento popular, habría otorgado al idioma y a la cultura gallega una merecida, en este caso, deferencia. Que antes del catalán o del euskera fuese nuestro idioma propio el que tuviese el honor de representar a España sería algo, en este caso, bien visto por todos los españoles ya que, con el Festival de Benidorm, se ha testimoniado que lo gallego no produce rechazo alguno y, así , Galicia -también Cataluña y el País Vasco- habría superado la prueba de que, como parte de España, podemos representar, con nuestra lengua, a todos.

Terra sería, qué duda cabe, una dignísima canción para estar entre las cinco primeras clasificadas en Eurovisión; lo tiene todo para que así fuese: fuerza, verdad, originalidad, buena puesta en escena y lo mucho que este grupo conlleva, orgullo de Galicia y de España entera, también de Portugal.