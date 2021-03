El éxodo está aquí

PARA los amantes de la música de ayer, de hoy y de siempre no diré nada nuevo al hablarles de uno de los mejores grupos de rock inglés de los 60 y 70, The Who. Una banda que sería inspiración de otras muchas y que dieron sus primeros acordes bajo el nombre de The Detours. Incluso habrá quienes sin identificarles hayan escuchado muchas veces algunas de sus canciones, pues las tres franquicias de la serie CSI (Las Vegas, Miami y New York) utilizan como sintonía tres de sus canciones: Who are you, Won’t get fooled again y Baba O´Riley, respectivamente.

En la última –una de mis preferidas y con una letra reivindicativa acorde con su época– hay una expresión que se repite de forma machacona: “teenage wasteland” que en castellano se traduciría por “desolación juvenil”. Por eso, cada principio de mes, recuerdo esta canción cuando publican los datos del paro y veo los de menores de 25 años. A febrero de 2021 estábamos en el 40,1 %, con nuestro país consolidándose en la primera posición de la UE y de la OCDE en ese ranquin suicida.

Pero lo penoso de todo esto, además de la sangría social que supone que nuestros jóvenes tengan que buscar oportunidades laborales en países que no les han pagado su formación, es que la clase política sólo repara en ello cuando lo utilizan como arma arrojadiza; al igual que en otros asuntos de máximo interés general.

Ni parece preocuparles que los emigrantes de hoy son las personas mejor formadas, jóvenes que se adaptarán a sus países de destino y se quedarán. Que a diferencia de nuestros padres no enviarán su dinero a España, ni vendrán a invertir en un negocio. Ni a construirse una casa en la aldea.

Algunas voces, poco documentadas por decirlo de forma suave, a falta de mejores argumentos han intentado contraponer a esta fuga de cerebros el falso mito del exceso de universitarios y licenciados en España. Una leyenda urbana que se desmonta al comprobar que la tasa de acceso a estudios de grado en nuestro país está en torno al 47% cuando en la UE y OCDE es del 54 % y 53 %. La diferencia en la tasa de acceso a estudios de máster es todavía mayor, de doce a catorce puntos.

Un problema que no se resolverá sin un acuerdo amplio y duradero que abarque orientación/formación académica, formación laboral y que procure un mercado de trabajo estable y atractivo para nuestros jóvenes. Lo que a estas alturas se antoja imposible y seguirá la canción: “Sally, take my hand, travel south crossland”. En el caso de nuestros jóvenes será al norte.