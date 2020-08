ÚLTIMAMENTE tengo esa extraña impresión de estar viviendo el fin de algo... Algo así como una permanente sensación de ‘fin de curso’. Serán los efectos secundarios de esta nueva normalidad o que, en verdad, este es el fin del mundo tal y como lo conocíamos, de nuestra vida tal y como la vivíamos.

Hace unos días volví a Santiago después de cuatro meses sin pisar sus calles, puede que sea el tiempo que más he tardado en volver a la meta de los mil caminos desde que se convirtió en mi segunda casa.

El primer impacto, nada

más salir del aparcamiento fue ver aquella esquina cerrada a

cal y canto, sabía del cierre de la célebre cafetería que otrora habría servido de escritorio im-

provisado para algunos célebres de nuestras letras, pero en el

momento en que la vi, apagada, sin nadie devolviendo la mirada al otro lado de sus cristaleras,

ese cierre y su ausencia se convirtió para mí por primera vez

en un hecho tangible.

Reconozco que era un lugar que no percibí especialmente familiar hasta hace unos años, de inicio, siendo estudiante me resultaba incluso intimidatorio, como sucede con esos sitios que rezuman historia y abolengo, aunque con el tiempo se convirtió no pocas veces en lugar de encuentro y reunión.

Pese a todo, no sentí la ciudad extraña, el barullo típico de sus plazas era menor al de otros agostos, pero no lo suficiente como para resultar impactante y las mascarillas, en fin, las mascarillas se han vuelto a estas alturas invisibles a nuestros ojos, será la fuerza rápida de la costumbre.

Algo llamó mi atención en uno de los escaparates que suelo repasar con la mirada, otro letrero de liquidación por cierre, pero este no era un letrero más de los muchos que se han ido colgando y descolgando en las calles de Compostela.

Les pondré en antecedentes, durante mis años de universi-dad casi cada tarde en el cami-

no desde casa a la biblioteca pasaba por delante de una emblemática sastrería en la que siempre estaban expuestos trajes y togas, con ese mismo aire de solemnidad y transcendencia del que hablaba antes.

Casi cada día, al pasar por

delante, antes de cada examen, de cada noche de estudio fantaseaba con el momento en el

que acabase la carrera, ese momento en el que entraría por la puerta para encargar mi propia toga, la toga era por aquel entonces para mí el símbolo de la más ansiada meta.

Recuerdo como si fuese ayer el día en el que por fin entré en la sastrería, con el trabajo hecho y la emoción a flor de piel, encantada de que mis padres me fuesen a regalar esa anhelada toga a medida con la que tantas veces me había motivado para una jornada más entre apuntes.

Hace unos días el cartel de cierre colgaba de esa sastrería y toda esta historia retumbaba de nuevo en mi memoria como recuerdo amable y entrañable. Hace unos días sentía la necesidad de teclear estas líneas como un sentido agradecimiento y reconocimiento a estos y todos aquellos locales que hicieron ciudad, que nos regalaron rincones amables, anécdotas y vivencias, aquellos que creímos imprescindibles hasta que no lo fueron.

Mi toga se convierte ahora, de alguna manera, en una imagen de lo que ya no volverá a ser, de ese “fin de algo”. Quiso el destino que la sastrería que la confeccionó cierre casi al mismo tiempo que las togas son “desterradas” de los juzgados como medida sanitaria, solo el tiempo dirá si para siempre. Como tantas otras cosas, quién lo iba a decir entonces.