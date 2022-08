HA INAUGURADO Macron el invierno (aunque aún estemos en verano) diciendo que se aproxima “el fin de la abundancia”. La Europa rica, el primer mundo, todas esas cosas, pueden estar tocando a su fin, o, al menos, esos son los síntomas. Si es el final de ‘nuestra’ abundancia, imagínense lo que les espera a los que no la han tenido nunca. Una buena parte del planeta.

El mundo rico se prepara para el final de una abundancia, sin embargo, bastante efímera. En un par de siglos de desarrollo feroz podemos haber terminado con muchas posibilidades de nuestra propia supervivencia. ¿Cómo se llama a eso? ¿Despilfarro? ¿Ambición sin límites? ¿Arrogancia? ¿Visiones cortoplacistas, habitualmente basadas en intereses electorales?

Debe cambiar la política, conceptualmente. No sé si los liderazgos jóvenes son inadecuados, como decía ayer Arcadi Espada. Desde luego que creo que hace falta más filosofía y menos Twitter, pero ya ven la edad de Trump, por poner el ejemplo socorrido. Ni joven ni filósofo, pero sí tuitero. Quizás más que el problema de la edad sea un problema del momento y de la galopante superficialidad. Aún no hemos empezado a sacudirnos lo que nos sobra de la revolución tecnológica, que, como todo, tiene algún lado inconveniente. Aún estamos jugando. Aún somos víctimas de la pasión por mostrarnos en las redes, sea bailando en una fiesta o comiendo un centollo, creyendo, pobres, que lo nuestro importa. O como Sanna Marin, creyendo que no importa. Yo creo que, en efecto, no importa. Mucho peor es lanzar misiles en silencio.

El “fin de la abundancia”, según sentencia macroniana, sorprenderá quizás a quienes esperaban una riqueza para siempre. Paradójicamente, no creo que sean los jóvenes, en general, los que descreen del deterioro de la naturaleza. Desgraciadamente para ellos tendrán que enfrentarse a los problemas que ya despuntan. Si la abundancia acaba aquí, será la muerte segura en otros muchos lugares. Los convencidos de la superioridad del presente tendrán que aprender que la luz de las pantallas no puede iluminarlo todo. De poco nos servirá el progreso si se secan los manantiales.

Se solicita el sacrificio ciudadano. Cómo no. En esto no hay novedad. Y es seguro que podemos hacer mucho mejor algunas cosas. ¿Para que otra mano brutal, otro absurdo alegato en favor de la ignorancia, se cargue el esfuerzo de un plumazo? No, no renuncio al sacrificio. Pero piensen en lo que sucede: hablaba Macron del acoso a las democracias, de los males del cambio climático, de la escasez de los recursos naturales. Sí, seguro que tenemos nuestra parte de culpa. Muchos han sido convencidos a través de organizadas campañas populistas. A más insatisfacción, más éxito de las posturas simplistas y maniqueas. Es un círculo infernal. Incomprensible en un mundo avanzado. Pero no es sólo la ciudadanía, finalmente. Habría que decir: sobre todo es la política, estúpido.

El “fin de la abundancia” significa en realidad varias cosas. Muchos ya dejaron atrás esa abundancia hace demasiado tiempo, o nunca la conocieron, lo sepa Macron o no. Significará en principio que pasaremos más frío en inverno y más calor en verano, que habrá menos agua, y que nuestras democracias querrán ser demolidas y asediadas, y que deberán resistir en medio de modernas e incluso antiguas formas de barbarie. La capacidad de autodestrucción del ser humano no debería subestimarse.