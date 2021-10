El fondo que no rescata

EN julio de 2020 el Gobierno, amparado en un Real Decreto-ley que establecía medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo, lanzó un fondo de apoyo, en realidad de rescate, a la solvencia de empresas estratégicas. Si, en principio, el plazo para acogerse terminaba en junio de 2021, ya en marzo pasado extendió hasta diciembre el plazo para solicitar los rescates de empresas en dificultades. Su dotación inicial es de 10.000 millones de euros, por lo tanto, se deduce que podría ser ampliado.

La ayuda, al amparo del fondo de rescate, se instrumentará preferentemente a través de préstamos participativos y también por la compra de deuda subordinada o la suscripción de acciones y otros instrumentos de capital, si bien el Consejo de Ministros manifestó que esta opción solo se concretará en el caso de empresas consideradas estratégicas por su impacto social y económico o su relevancia para la seguridad.

Lo cierto es que este fondo es prácticamente idéntico al FROB, el instrumento de rescate de bancos en dificultades al que se recurrió en la reciente crisis financiera y, en consecuencia, cabe esperar que su resultado también sea negativo, generando cuantiosas pérdidas ante la probable imposibilidad de recuperar las ayudas que se concedan.

A estas alturas, sin embargo, no parece que la iniciativa haya cuajado. Solo seis empresas han logrado ayudas que suman 1.105 millones de euros, de los que casi la mitad van destinados a la aerolínea Air Europa. También se han acogido la polémica Plus Ultra, la agencia de viajes Ávoris y las industriales Duro Felguera, Tubos Reunidos y Rugui Steel.

Quizás las claves de la dificultad de obtener estas ayudas deriven de las estrictas exigencias del Reglamento 651/2014 de la U.E., que exige ratio deuda/capital superior a 7,5 y ratio de cobertura de intereses de la empresa, calculada sobre la base del EBITDA, por debajo de uno. Es decir, que la autofinanciación de los activos es inferior al 12% y el Ebitda no es suficiente para el pago de la deuda con intereses.

Esos requisitos impiden que empresas que, con certeza, deberíamos definir como estratégicas, puedan solicitarlas. Porque, ¿acaso no son estratégicos los astilleros o las industrias del aluminio?, ubicados en áreas industriales en evidente declive. O ¿lo son menos que alguna de las beneficiarias o de las que están esperando su concesión?, como es el caso de una de las grandes constructoras, de cadenas hoteleras o más agencias de viajes.

Si pretendemos disminuir la dependencia del sector servicios y concretamente del turismo, no es lógico concentrar los esfuerzos en él. De lo contrario la industria no tendrá acceso al fondo que no rescata.