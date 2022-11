El fútbol, juego y negocio global

HAY una falsa creencia sobre la capacidad de desconexión que proporciona un Mundial de fútbol. Pero se ha vendido como tal: en medio de este mundo desconcertante y bastante antipático, aplíquese al monitor. O sea, se sustituye el fútbol con más fútbol, se hace un parón (así lo llaman: el parón) de la Liga y viene lo otro, rondando la Navidad. Cabe pensar si no tenemos otra manera de enfrentar la incertidumbre que no sea volviendo al pasto, que dicen los argentinos. Tal vez sea verdad, no lo sé.

También se sugirió una tregua en la guerra por la misma razón. Me apunto a cualquier tregua, faltaría más. Detener una guerra, parar la barbarie, merece la pena siempre, sea por el fútbol o por la petanca. Pero me pareció una oferta, no diré cosmética, sino, quizás, algo inocente. ¿De verdad creen que el apego al televisor y a las verdes praderas llevarían a detener la tragedia? ¿No sobrevaloran la capacidad del fútbol? Aunque, de inmediato, me acordé de lo que Nelson Mandela hizo con el rugby. En fin, tal vez esté equivocado.

Sí, es verdad que un Mundial tiene algo de cumbre. No sé si más influyente o menos que la del

G-20, pero lo cierto es que muchas culturas y lenguas se reúnen allí... para hacer exactamente lo mismo. Es decir, el Mundial viene a demostrar, como el fútbol en toda su extensión, la verdadera naturaleza de la globalidad. Celebran un juego y un negocio global. Las ciudades se parecen cada vez más unas a otras, los rótulos de las tiendas también, el paisaje urbano se uniformiza, porque, supongo que piensan, en eso consiste la maldita modernidad. La igualación arquitectónica, luminosa, gastronómica (platos locales formateados para lo global), y, por supuesto, la igualación futbolística: ¡el no va más de la modernidad!

Hay países que crecen por ese lado, por el lado del fútbol, y supongo que se sienten partícipes así de lo que hasta hace unos años parecía cosa exclusiva de otras latitudes. ¿Es el fútbol un camino hacia el entendimiento planetario, una marca cultural asimilable por casi cualquiera, una escuela de convivencia, o es más bien el resultado de la cultura del espectáculo (televisivo), que ha generado aficionados entregados a la causa en lugares impensables (hasta el punto de que, cuando descubren tu procedencia, citan de inmediato uno o dos equipos punteros de tu país como muestra de reconocimiento y... de globalidad)?

No sé. A pesar del logro de Mandela con el rugby (vean Invictus), no le atribuiría yo tantas connotaciones positivas, pero sé que muchos creen en el deporte como un camino para limar asperezas. Claro que no se suelen reunir tantos países en un lugar, salvo en contadas ocasiones... Aquí, es cierto, pelean las naciones, se izan las banderas y se cantan los himnos, pero cualquiera de nosotros firmaría que todas las batallas del mundo fueran estas. ¿No se ha dicho que el fútbol sólo es una metáfora de la guerra?

El mundial de Catar, con todas sus polémicas, está a punto de comenzar. En fechas extrañas, por el calor, pero imponiéndose en las pantallas. Es obvio que el invento tiene fuerza. A veces, más que un simulacro de batallas entre selecciones, parece un lugar ideal para las discrepancias locales. Las duras críticas a Luis Enrique no sólo ejemplifican aquello de que todos llevamos un seleccionador dentro, sino un dirigente, un líder, un mesías, o un presidente de comunidad de vecinos. Nada más global que el deseo de poder.