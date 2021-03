El futuro de Arrimadas

LA carrera de Albert Rivera se acabó cuando los votantes castigaron su empecinamiento en no apoyar el Gobierno de Pedro Sánchez e impedir así la coalición con Podemos. La carrera de Inés Arrimadas se puede acabar por hacer justo lo contrario: apoyar una moción de censura con el PSOE, y con Podemos si hiciera falta, para desalojar al PP del Gobierno murciano y la alcaldía de Murcia capital.

Ciudadanos vende que la moción venía obligada por irregularidades del Gobierno, entre ellas haber vacunado de tapadillo a 400 personas de la Consejería de Sanidad. No es un argumento convincente: pesa mucho más lo otro, que Arrimadas se arrima al PSOE. Que tiene a Podemos, ERC y Bildu como socios. Pésima jugada. Que además da pie a que PSOE y Podemos se envalentonen y pretendan dar un susto a los gobiernos de Andalucía y Castilla y León.

Para su desgracia, en las filas de su partido, donde Arrimadas todavía no se ha afianzado suficientemente, empiezan a mencionar de nuevo sus dos grandes errores políticos, lo que indica que la cosa se le está poniendo mal. Uno, que no presentó su candidatura a la investidura en Cataluña a pesar de haber ganado las elecciones; no podía ganarla, pero sí potenciar la imagen de Ciudadanos como vencedor ante los independentistas. Segundo error, dejar Cataluña para dar el santo a la política nacional en Madrid.

Incluso dentro de la dirección de su partido se detecta el malestar por no haber informado de sus negociaciones con los socialistas respecto a la moción murciana, jugada que ha provocado un adelanto electoral en Madrid que puede convertir a Cs en partido extraparlamentario, o casi, en la Asamblea regional, lo que evidentemente repercutirá en elecciones futuras porque a nadie le gusta apostar por perdedores.

Y además porque, independientemente de la animadversión de Ignacio Aguado por Isabel Ayuso, la mayoría de los dirigentes regionales de Cs se sienten más inclinados a pactos con el PP que en potenciar el poder de Pedro Sánchez apoyando gobiernos regionales y municipales socialistas.

El tsunami del 10 de marzo se llevará a muchos políticos por delante, sobre todo del PP y de Ciudadanos. Y Arrimadas acumula papeletas para ser uno de ellos.