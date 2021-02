El futuro exige otro lenguaje

LA VACUNACIÓN sigue, a su ritmo. Mientras eso pasa, se hace política, deporte, cosas, pero en el fondo sólo importa aquello. No es que a la gente se la sude el momento político, con perdón, sino que lo doméstico no está para ruidos, por decirlo a lo fino, la gente tiene facturas que pagar y necesita mascarillas para ponérselas (pagándolas, también), y entonces lo demás se parece a una realidad de segunda división, por más que la política, sobre todo después de lo de Cataluña, insista en abrirse camino a brazadas y pantallazos.

Por supuesto, el morbo político se ha acelerado, como en todos los choques electorales, y ya hay notables consecuencias en algunos liderazgos. También la propaganda y el autobombo parecen subidos de tono, algo imprescindible para hacerse atractivo a la hora de los pactos, cosas de los ritos de apareamiento. Pero resulta que vivimos tiempos de tribulación con el virus, poblados de confusión, muerte y mucho dolor económico.

Draghi se ha puesto a hacer en Italia un gobierno de técnicos o tecnócratas, pero ha hablado mucho de ecología, con decisión, sabedor de que el estado del planeta es lo que de verdad importa, y lo que va a servir muy pronto para ganar elecciones o para perderlas, aunque algunos no quieran enterarse, cortoplacistas irredentos, o, más bien, cortos de vista.

El tipo es apreciado, o contemplado como salvavidas, al ver que el infinito naufragio del sur no se quedaba en los cantos de Leopardi. Parece que hace falta una reconstrucción que no nos podemos ni imaginar, hay que empezar desde abajo la renovación de la casa desolada: “salir de la pandemia no va a ser como volver a encender la luz”, ha dicho. Mejor dedicarse a la realidad sin afeites, dejando de lado las batallas retóricas o mediáticas, el bucle insoportable que nos destroza, cuando lo imprescindible es asentar la mirada científica y el predominio de la razón. Necesitamos, puestos a pedir, una nueva ilustración o un nuevo Renacimiento, como quieran, el gobierno de los mejores, a riesgo de que esta idea de Platón sea criticada, como en el caso de Popper en ‘Los enemigos de la sociedad abierta’.

No es una idea elitista, sólo se trata de la búsqueda del conocimiento como base de la acción política. Claro que los hiperliderazgos son dañinos, sobre todo si son promotores de la ignorancia, si quieren manejar la realidad a través de decisiones emocionales. La defensa de la democracia pasa por la defensa de la mejor democracia, y esa es la que huye de la simplificación y del maniqueísmo, dos de los grandes engaños contemporáneos.

Necesitamos algo que nos aleje de la bronca pueril y tuiteriana, ese ridículo casi diario. No tengamos miedo a vivir sin el griterío que llena el vacío, el ruido que no deja escuchar las ideas brillantes, aunque las haya. Como cuando los niños no quieren recibir consejos, se tapan los oídos y dicen: “lalalalalala”. No parece el camino, queridos. No nos alimentemos con la sintaxis enlatada, calentada de urgencia al microondas. Cuiden la dieta.

Las vacunas siguen, aunque a su ritmo. La gente está en lo doméstico, atiende a la supervivencia y querría un poco de alegría. Unas enfermeras ya les sacan siete dosis a los viales, en plan aprovechar. La política, a veces, parece no haberse percatado de que el tiempo ya es otro, de que el futuro exige un nuevo lenguaje. Cuando se percaten algunos, a lo mejor ya es tarde.