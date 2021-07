HAI uns días tiven a ocasión de participar, cunha conferencia sobre “La huella del hombre en el medio natural gallego”, nun encontro celebrado pola asociación El Futuro Viñador na Adega Algueira, no corazón da Ribeira Sacra. O seu núcleo fundador está constituído por dezaseis adegueiros españois que desde hai pouco máis de tres anos, están a promover unha nova viticultura máis vecellada á terra e ás culturas orixinais, coa promoción das pequenas explotacións e os métodos tradicionais de cultivo e vinificación. A presenza de Galicia é notable nela pois, ademais das tres adegas integrantes (Algueira, Guímaro e Zàrate), o seu presidente Euloxio Pomares representa á quinta xeración dunha vella saga de adegueiros de Cambados. A partir do ano que vén, esta asociación pretende abrirse a novos socios.

O espírito e ilusións que transmiten todos os seus integrantes reflicte, dalgún xeito, o cambio que no mundo do viño español tentou introducir o coñecido como “Manifesto do Clube Matador” de Madrid, en novembro do 2015, no que se instaba aos consellos reguladores que fosen sensibles á nova realidade vinícola que estaba a agromar en relación coa defensa da calidade e a excepcionalidade de moitas pequenas videiras: os denominados por moitos viños de “pobo” ou mesmo de “leira”. De feito, con relación á máis importante DO española, a da Rioja, manifestáronse moitas voces solicitando unha atención especial cara a unha maior diferenciación dos tipos e calidades vinícolas da súa grande e complexa extensión territorial e mesmo, a emblemática adega Artadi, saíuse do Consello por considerar que non se atendían estas reinvindicacións.

No encontro da adega Algueira houbo varias conferencias, porque os “futuros viñadores” entenden que non se pode facer unha boa viticultura achegada á terra se non se coñece ben a realidade cultural do contorno na que se integran. Por iso, non lles é alleo todo o que ten que ver coa realidade espiritual ou material das xentes e terras que as souberon conservar. Pero, sobre todo, falouse moito nos entreactos das propias experiencias, dos pequenos achados que non tiñan reparo en compartir e das ilusións sobre un futuro que estaban certos que ían conseguir. A pesar do mercado e das súas leis inexorables que priman o grande e homoxéneo, agardan que se fagan oco pouco a pouco, e con seguridade, estes froitos nados dunha fe e ilusión sen fronteiras no pequeno e persoal. Despois de todo os consumidores que se deixan moitas veces arrastar polo camiño do gregario e masificado, tamén saben saír del e rescatar todo o que ten de máis orixinal e sorprendente o ser humano.

Había viticultores novos, case acabados de chegar a este mundo do viño, pero o que me chamou máis a atención foron aqueles outros que eran descendentes de varias xeracións de adegueiros e agricultores que, cun espírito anovado, bos coñecementos e, sobre todo, moita, moitísima ilusión, estaban a crear unha burbulla de esperanza, pequena pero moi significativa, dentro deste mundo rural galego, ás veces tan castigado e incomprendido pola nosa historia.

E, ao final, de volta xa para Santiago, non puiden deixar de reparar, cunha certa nostalxia, naquel libriño cheo de utopías que tanto significou para a nosa xeración, nos anos setenta do pasado século, de “O pequeno é fermoso” de D.F. Schumacher.