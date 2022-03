El futuro volverá a existir

LA CONFUSIÓN tiene muchos adeptos. Y no sólo en la guerra. La niebla es cosa de nuestro tiempo, no cabe ninguna duda. Creíamos que prevalecería la información, ya que recibimos tanta, pero hemos descubierto que terminamos el día sepultados bajo su peso infinito. Lo que no significa que terminemos conociendo la realidad, ni la verdad de las cosas.

Con la guerra en Ucrania la información ha salida lanzada en todas direcciones, depende de dónde venga y hacia dónde vaya. No es raro, ya digo, en una situación de conflicto, pero lo cierto es que el miedo ha vuelto a hacer de las suyas. Esta es una sociedad que se trabaja el miedo, que no puede desprenderse de él. Desde hace semanas sabemos que había razones para el miedo. Y para otros miedos que irán llegando, porque, al parecer, han venido para quedarse. Por ejemplo, el miedo químico. O el miedo nuclear.

Siempre han estado ahí. Pero nunca se activó tanto ese temor, quizás desde 1962, hasta el punto de que Joe Biden lo mencionó varias veces mientras la guerra en Ucrania no dejaba de crecer. En unas semanas todo lo malo parecía posible. Esta seguridad nuestra, tan occidental, nos pareció de pronto vulnerable. Dicen que el futuro desapareció de nuestro pensamiento como tal, al menos dialécticamente. Quizás ya había desaparecido en parte durante la pandemia. El presente se hizo inabarcable. El presente se hizo omnipresente. No era el fin de la historia de Fukuyama: era el fin del futuro.

El ansia por la seguridad suele ser mayor en los países ricos. Será que tienen más que perder. Por eso en las televisiones los anuncios de seguros y, sobre todo, de alarmas, no dejan de crecer. Más y más alarmas, con toda la tecnología que pueda imaginarse, porque el peligro está ahí. Porque el miedo está ahí. Nos prometen, cómo no, seguridad total. Esa es una de las grandes promesas de la modernidad. El mundo es un lugar peligroso, pero negociable. El mundo es una jungla, creo que había dicho Borrell. Pero Europa ha logrado ser más bosque que jungla, lo que marca una diferencia.

Ayer, tras una larga conversación que mantuve con el escritor Isaac Rosa, que acaba de ganar el Premio Biblioteca Breve con Lugar seguro (Seix Barral), llegué a la conclusión de que sí hay un lugar para el optimismo. Esta ausencia de futuro que tenemos ahora, entristecidos por la guerra, alarmados por ella, desaparecerá. El futuro volverá a su lugar, me dice. El futuro volverá a existir. Y quizás otro conflicto haga que se tambalee, como ya se ha tambaleado otras veces.

Lugar seguro es una novela amargamente divertida. Es casi una novela picaresca. Segismundo García, de los García, decide dedicarse a vender búnkeres low-cost, que se armarían en trasteros, sótanos y garajes. La novela está escrita antes de lo de Ucrania, que conste. Búnkeres para todos, viene a decir el protagonista, democratizando el miedo, pero también la seguridad. La gente entra al trapo, como si fuera una moda. Salvación para todos, a precios reducidos, ante el colapso global. Un lugar seguro, eso es todo lo que pedimos, dice Isaac Rosa, con su humor demoledor. Leerla puede ayudar a quitarle hierro al asunto.