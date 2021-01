El gancho de Pedroche

YA habrán visto que lo primero de 2021, aparte del excelente Concierto del año nuevo (este año con Muti y sin público) y de los saltos de esquí, que en realidad se prodigan durante toda la temporada invernal, ha sido ofrecer el resultado del impacto mediático de las Campanadas o de las Uvas, así, con mayúscula, pues se refieren, claro es, a todo un rito, a toda una liturgia.

Ese rito se ha vuelto absolutamente televisivo, como tantas otras cosas en nuestras vidas, y ahí están los especialistas en medir audiencias, anunciado que se ha batido un récord. Más de 22 millones de espectadores, o sea, han seguido las campanadas, ya fuera por una pantalla o por otra, aunque sobre todo por La 1 de Televisión Española.

Lo primero que se me ocurre es dónde estaban, al menos, los otros 20 millones. Es un acto tan multitudinario y catódico que no me imagino a muchos tomando las uvas por la radio (salvo circunstancias especiales), o un poco a su manera, sin reloj ni nada, que también tendría gracia. Unas uvas aproximadas. Y, desde luego, me cuesta imaginar a los que abominan de las doradas frutas en tan mágico trance, aunque de todo habrá, nunca mejor dicho, en la viña del Señor.

Naturalmente, lo que se evalúa no es tanto el consumo ritual de la uva y el sonido de las campanadas, autonómicas o estatales, sino el espectáculo que llevan adosado, breve pero intenso, y, siempre, muy sobrevalorado. No repetiré lo del otro día, pero ya ven el revuelo que tal momento puede levantar, algo que no sucederá, ni de lejos, con cosas más transcendentes. Después de todo, siempre se anuncia el nombre de los oficiantes con mucha ceremonia, así que imagino que, salvo que seas Ramón García o la propia Igartiburu, que ya han dado las uvas muchas veces, para algunos de los agraciados será como si les hubiera tocado la lotería, y no sólo por los honorarios de ese minuto de oro, si es que son tan abundantes como se dice.

En fin, si en televisión todo vale en función de la audiencia que arrastra, está claro que las Campanadas son un terreno de gran disputa catódica, aunque se trate apenas de un chispazo en la noche. No hay discursos políticos, ni tertulias, ni siquiera partidos de fútbol, que puedan apuntarse estas cifras, ya ven qué cosas. Tal vez el secreto sea su brevedad. Los estudios indican que se pierde mucha atención después de los diez primeros minutos, pero espero que eso no elimine los largometrajes (cada vez más largos, por cierto).

Antena 3 añadió, como siempre, ese plus escénico del enigmático vestido de Cristina Pedroche, algo que hace gracia a algunos y pone de mal humor a otros. A mí me da igual. Es un gancho, evidentemente, como tantos que existen y así funciona esto. Tampoco he entendido nunca que, una vez visto, lluevan críticas sobre la presentadora, y casi siempre por la brevedad, también, de la indumentaria. ¿No sucedería lo mismo si fuera embutida en una escafandra? He leído en algún periódico que, al parecer, fue uno de los grandes temas de conversación de la noche (ignoro si también se ha hecho un estudio sobre eso): ni Monarquía ni República, queridos, sino el vestido de Pedroche. ¿De verdad? Vaya por delante, desde luego, que cada uno habla de lo quiere, o eso espero... Porque a veces ya empiezo a ponerlo en duda.