El gran despropósito

EL ruido político ha alcanzado cotas y decibelios inauditos. Hace tiempo que han decidido arrojarse por el precipicio de la irreflexión, del sectarismo y un guerracivilismo de trincheras donde todo parece que vale. En medio, en el peor de los momentos, unos y otros, con intenciones distintas, utilizan la figura del jefe del Estado. Flaco favor a la institución y al jefe del Estado que se ve arrastrado, recte, su nombre, a una guerra sin cuartel y donde aún está por ver si se daña o no el prestigio de la institución y, sobre todo, y por encima de todo, el respeto que se le debe a la institución en sí misma. Y eso va más allá de esa dialéctica de confrontación monarquía versus república. Ahora bien, mientras se habla de esto se elude afrontar los gravísimos problemas que atraviesa España pero viven y sufren miles de españoles. El panorama es desalentador sin que se otee solución ni salida.

Lo que hemos vivido y vivimos en Madrid es simplemente inaudito. Y no, no voy a hacer partidismo. Es la objetividad del análisis. Las cifras asustan. La situación es trágica y el criterio médico y epidemiológico lleva siendo semanas el que es y frente al que no se han adoptado las medidas que había que tomar no ahora, sino hace un mes. Hoy todo se retuerce sobre un papel que aguanta cualquier partitura e interpretación, pero no es tiempo de diversas melodías, sino solamente de una.

Los datos del mes de septiembre son tremendos. Decenas de miles de contagios, en la línea de los diez mil diarios positivos y positivizados, ¡cuántos habrá que no se computan o se ignoran!, cifras escalofriantes de muertes, con muchas menos se acordó el estado de alarma, y con un personal sanitario y red sanitaria al borde del colapso en algunos lugares. Pero en medio del temporal, la frivolidad. La estulticia ramplona y la confrontación. Falta seriedad, responsabilidad, rigor, valentía, coraje y sobre todo gestión. Más gestión. Más compromiso, menos verbo iracundo, menos demagogia barata. Falta liderazgo en un país donde la hojarasca se lo ha llevado todo o prácticamente todo. Y eso es una pena de algo que se deja ir a la deriva por la cloaca de una historia que no merecemos. Hace unos días se quejaban de cómo ha derivado la situación catalana o la pujanza vital y económica que no hace mucho vivía y reflejaba Barcelona. Pero ¿alguien puede o es capaz de sorprenderse tras todo lo ocurrido en los últimos cuatro o cinco años?

De esos lodos y estos barros, solo queda costra. Lo mismo puede decirse de lo que sucedía en marzo, lo tarde que se reaccionó y cómo algunos trataron de eludir y otros de empechar medallas, y cómo hemos llegado ahora en septiembre a esta situación. No quisimos ver. La poltrona y la hamaca sazonados con desmemoria e indiferencia egoísta han hecho mucho. De cero a cien en todo, incluso para pasar página y negar la evidencia y nuestro pasado. Negadores y acomplejados.