El guión de tu vida

TODOS hemos sentido muchas veces en nuestra vida que lo que sucede es inevitable, que estamos encima de una barca que desciende por un río caudaloso sin control, ¿verdad? El destino, decimos. Y muchas veces aceptamos sin plantearnos ninguna otra opción ni alternativa lo que la vida nos trae. Quiero agitar hoy, que muchos estarán empezando sus vacaciones y otros terminándolas, y muchos otros desgraciadamente que ni pueden plantearse tomarlas... por temas de salud, por falta de dinero, por falta de deseo de tomarlas, nuestras mentes para que revisemos desde la honestidad, que es lo que estamos haciendo con nuestras vidas.

En la conferencia que imparto con el título Que tu origen no determine tu destino explico cómo detectar y eliminar la falsa creencia limitante de que no podemos hacer nada para cambiar aquello que no nos gusta o de dónde sacar la fuerza para ir detrás de lo que anhelamos, independientemente de nuestro origen social, socioeconómico, geográfico. He visto y vivido muchos ejemplos a lo largo y ancho del mundo de personas que tenían todo, pero todo, en contra y que sin embargo no se han dejado avasallar por lo que la vida les depara o les tenía destinado.

Quizá el ejemplo más bestia que puedo contaros es el de Gennet Corcuera, una niña etíope que nació en una familia muy pobre, en plena hambruna y además sordociega. ¿Cuál era su destino? Parece evidente que morir de inanición o de un accidente o enfermedad en su aldea de Wollo. Pues esta niña es hoy una mujer de casi 40 años, que vive en España y que se licenció en Magisterio en la Universidad Complutense de Madrid, convirtiéndose en la primera persona sordociega de Europa en conseguir un título universitario. Y hoy es profesora de niños sordociegos y con otras patologías añadidas, en un centro de Educación Especial.

Yo conozco bien su historia, pues rodé la película sobre su vida Me llamo Gennet (la podéis ver en la web de TVE). Así que es evidente que el destino no es lo que la vida nos trae, es lo que nosotros cogemos de eso que nos trae, lo que hacemos con ello. Imaginaros un niño que creció desde muy pequeño soñando, imaginando, sintiendo que de mayor iba a ser piloto de aviones. Y cuando le llega el momento de decidir qué estudiar, sus padres, sus profesores, sus amigos, sus conocidos, le dicen que no lo haga, que hay muchos pilotos en paro, que él no se orienta bien, que nunca fue muy habilidoso, que es muy difícil...

Y ese chico, acaba estudiando otra cosa diferente de la que tenia en su cabeza y su corazón desde pequeño y que no le mueve por dentro ni le ilumina el alma. Fijaros, el destino del chico estaba muy escrito. Él se veía volando a los mandos de un avión, se imaginaba durante años caminado por las calles de las ciudades a las que llegaba, hasta incluso a lo mejor veía en su cabeza que un día se casaría y llevaría a su mujer y sus hijos en el avión. Era su destino, pero sucumbió a todas las presiones y los consejos que le dieron. Alguien, incluso él mismo, años más tarde le dijo o se dijo a sí mismo hablando del tema: “Ese no era mi destino”, ¡pero no es verdad! ¡Sí lo era! ¡Sí lo era, pero no lo cogió!

Muchas veces he hablado de esto también en mis conferencias y por eso cada vez que la vida me trae en forma de destino algo alineado a mis sentimientos, emociones, anhelos... sueños, trato de agarrarlo y no dejo que se me escape. Y de la misma manera, cuando sucede lo contrario, que la vida se empeña en ofrecerme cosas que no me hacen vibrar en el corazón, trato de soltarlas, de cambiarlas. Cuando nacemos, se nos entrega un libro en blanco a cada uno de nosotros y la única ley de ese libro, es que cada día una hoja debe ser llenada. No puede quedarse ninguna hoja sin escribir.

Y lo que sucede es que si no las escribimos nosotros, algo o alguien ajeno, que no sabe quienes somos, nuestros sueños, nuestros sentimientos, alguien que no nos aprecia, ni nos valora, ni nos quiere... quizá ese destino del que no somos capaces de escapar, llega y escribe esa hoja por nosotros. Por eso digo siempre que tenemos que intentar dejar en blanco el menor número de hojas del guión de nuestra vida.

Así que tanto si estás de vacaciones, como si has vuelto, como si no puedes irte por la causa que sea... ¡a escribir! Veréis lo que pasa. Un cálido abrazo.