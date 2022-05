El guitarrista José M.Dapena y los narradores Delfín Caseiro y Conchi Silva, en el Liceo de Ourense

El próxima día 3 de junio y en el Liceo de Ourense,- 20-30 h.-, se anuncia un recital poético-musical que nos proponer el guitarrista J. Dapena, y los narradores Delfín Caseiro de Conchi Silva, dentro de las actividades de la Asociación Cultural de Pórtico de Ourense, partiendo de las poéticas de Juan Ramón Jiménez y Antonio Machado, tratadas en lo musical por Mario Castelnuovo-Tedesco y Enrique Granados. Juan Ramón Jiménez, contará con la adaptación de “Platero e mais eu”, en traducción de Manuel Beiras, poeta de la hipersensibilidad cuya relación con Luís Simarro, le acercará a la Institución Libre de Enseñanza, tras los primeros intentos con “Ninfeas “ o “Almas de violeta”. En sentimiento de profundo arraigo, en su tierra de Moguer, dará lugar a obras como el universal relato breve “Platero y yo”, cuya supuesta dedicación a esos aficionados en ciernes, se convertirá en ese cuento que llena nuestros años de adolescencia. Obras de entonces, que irán cuajando desde “Elegías puras”, a las “Elegías intermedias” y “Olvidanzas”. Vendrán poéticas cargadas de tintas en lo personal: “El diario de un poeta recién casado”, ”Poesía y belleza” o el simbolismo profundo del “Diario”, en su lucidez de plena conciencia. Superando las permanentes obsesiones que condicionaron su vida, será otro el Juan Ramón Jiménez, que la historia reconocerá en sus años de Puerto Rico, en absoluta asimilación de las influencias modernista.

Para conceder la dimensión en lo musical, los apuntes de Castelnuovo-Tedesco, compositor italo-norteamericano, nacido en Florencia y que siguió los dictados de Ildebrando Pizzetti (composición) y de E. del Valle de Paz (piano), quien pronto alcanzará el reconocimiento por su ópera “La Mandragola”, ganadora del Premio Nacional en 1925 y con una puesta escénica en el Teatro de La Fenice, veneciano. Músico, en parte, dentro de las corrientes neoclásicas, no pierde con todo una apreciación constante en los certámenes contemporáneos. A partir de finales de los treinta, se vio obligado a abandonar su país, exiliándose en los Estados Unidos, país en el que se convertirá en un compositor de primera línea, ejerciendo la docencia en el Conservatorio de Los Ángeles, creando una importante escuela de alumnos. En algunas de sus óperas, no dudará en recurrir a textos italianos, como es el caso de “Bacco in Toscana”, que se convertirá a la postre en una cantata escénica, recurriendo a la poética de F.Redi o “Saul”, en esta ocasión sobre V. Alfieri. Shakespeare, será otra de sus obsesiones permanentes, ya desde los años de juventud y para idea, los “33 canti da Shakespeare”, o la serie de oberturas que van desde Twelth Night”, a “Julius Caesar”, “The Winter´s Tale” o “A Midsummer night´s Dream”. Entre sus conciertos, destaca el dedicado al violín y estrenado por J.Heifetz y Arturo Toscanini.

Antonio Machado, en una selección de poemas, a los que se añaden los elegidos de la propia Conchi Silva “Fisuras”, tomando como apoyo las “Danzas españolas Op. 37”, piezas para el piano y tratadas en arreglo para guitarra. Machado, la conciencia del espíritu de la República, por esa imagen insoslayable de la fuga agónica en Colliure. Poeta admirado y querido, que uno de sus períodos franceses, entablaría relaciones con Rubén Darío, con quien mantendrá una profunda amistad de por vida, amistades que se ampliará a Unamuno, Valle-Inclán, María Guerrero o Fernando Díaz de Mendoza. Años de una vida relajada, en Soria, compartidos con alumnos que ayudarán a una vida fecunda en lo creativo. El Machado de “Campos de Castilla”, “Soledades”, como reflejo de una actitud vital, en la que no faltarán las devociones dedicas a las artes escénicas: “Desdichas de la fortuna”, “Juan de Mañara”, “Las adelfas”, “La Lola se va a los puertos” o “La duquesa de Benamejí”. Machado, con la presencia eterna de “Guiomar”(Pilar de Valderrama), y que no disimula su aproximación al surrealimo pujante. Siempre explorando nuevos caminos, iniciados con “Páginas escogidas” y que entre Delfín Caseiro y Conchi Silva, tendrán un tratamiento delicado y sensible.

Enrique Granados, con las “Danzas españolas Op 37”, doce piezas desde “Galante”, “Oriental” o el “Fandango”, con las dudas que arrastra en cuanto a lo que supone un fandango, propiamente dicho, hasta las últimas “Melancolia o Danza triste”, una de las piezas más conocidas por su extrapolación al mundo de la danza y en especial por los bailarines españoles. La “Arabesca”, de tintes orientalistas, cuya parte central, podrá recordarnos algunas de las “Goyescas”, antes de completar con el ”Bolero” , de nuevo cargada de dudas en cuanro al género al que pertenece y sobradamente interesante por la técnica de mordentes sobre una interválica muy particular, que pone en entredicho la fluctuación tonal. Una colección pues, de doce piezas breves, muy a guto del autor y a las que fue dando forma entre 1892 y 1990, un largo período de elaboración y correcciones para lograr uno de sus mejores y más significativos trabajos, hoy por hoy en permanente vigencia y que ya desde su publicación parisina, recibirá el beneplácito de los grandes maestros franceses. Su gran reputación como pianista, ayudará al inmediato éxito, el mismo que traerán “Las escenas poéticas” o las sublimes “Goyescas”, indiscutible obra cumbre. En las “Danzas españolas”, casi todas las provincias españolas están felizmente representadas.