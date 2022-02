El historiador historizado

Todo el mundo sabe que “en casa de herrero cuchillo de palo”, y que no hay peor enfermo que un médico, y, si nos remitiésemos a los Evangelios, que es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio. Y es que es muy difícil vernos con objetividad, y ya no digamos contar la historia de nuestra vida. Se dice que los libros que contienen más mentiras son las autobiografías, y es así porque tenemos la tentación de hablar de nosotros más como héroes que como villanos, a pesar de que en la vida y en la historia los villanos siempre han ganado por goleada, y héroes ha habido muy pocos.

Casi nadie quiere revolcarse en el fango al hablar de sí mismo, porque todos aspiramos a tener una reputación, pero si quienes lo hacen son personas que por su oficio necesitan conquistar y exhibir sus virtudes y sus méritos, entonces lo más normal será que tiendan, ya no a verse con los mejores ojos, sino directamente a ser incapaces de mirarse en un espejo. Este es el caso de los políticos, los grandes mandos militares, y también de los artistas, literatos, científicos y profesores, que muchas veces dependen de sus méritos, ya no solo para ascender en sus carreras, sino incluso para sobrevivir.

Cualquiera puede contar su vida, pero sabemos que es la suya y no la nuestra, y los literatos y artistas pueden hablar del presente y el pasado, cada cual en su estilo y según su perspectiva. Es así, y por eso podemos decir con toda tranquilidad que ese novelista, director de cine o compositor no nos gusta, sin caer en el riesgo de hacer el ridículo, pues los gustos son personales y no pueden ser objeto de disputa. Pero un caso muy distinto es el de los historiadores, porque ellos hablan del pasado como narradores ausentes, y no como testigos del mismo, como hicieron la mayor parte de los historiadores de la Antigüedad. La visión del narrador ausente es como la que se atribuye a Dios: ver a distancia y con total objetividad y transparencia. Por eso cuando un gran protagonista de la historia, como Winston Churchill, escribe sobre algo tan importante como la II Guerra Mundial, distinguimos claramente el libro de historia que escribió sobre ella de lo que puede ser su libro de memorias. Y es que la historia es objetiva y describe lo que es real, mientras las memorias son solo la expresión de ideas y sentimientos personales.

En el siglo II d. C. el orador Luciano de Samosata estableció tres reglas de oro para escribir la historia: 1) -querer decir la verdad; 2) -tener la capacidad de hacerlo, y 3) -no adular a los poderosos, que siempre querrán llevar las aguas de la historia a su molino. Los historiadores han sido durante siglos aduladores de los poderosos, sean emperadores, reyes o papas. Es casi su oficio, pero lo peor es también pueden llegar a ser aduladores de sí mismos, de sus conocimientos, sus habilidades y de sus obras. Por eso cuando los historiadores hacen la historia de la historia suelen caer en el anacronismo. Proyectan el presente en el pasado, para llegar a la conclusión de que toda la historia de su disciplina no es más que un río que desemboca en sus propias obras.

El anacronismo es el pecado capital del historiador y le puede llevar a buscar en el pasado precedentes que pueden rozar lo absurdo. Pongamos un ejemplo. Durante las guerras civiles de la República romana se desarrollaron en Hispania las campañas de Pompeyo contra Sertorio. Este último supo poner a su favor a los indígenas y para captarlos fundó en el año 76 a. C en Osca (Huesca) una escuela de gramática para los hijos de sus líderes. No era más que eso, pero en el siglo XIV el rey Pedro IV de Aragón decidió fundar una universidad, que era como todas las de la Edad Media, a la que llamó Sertoriana Academia, intentando que una supuesta continuidad de 1.400 años le diese prestigio a esa modesta universidad que pervivió hasta el siglo XIX.

La historia de una disciplina no es la historia de sus protagonistas, sino de un tipo especial de conocimientos y de métodos de pensar, describir y fijar un saber. Y muchas veces una disciplina se desarrolla mucho más allá de los muros de una institución, y lo que parece antiguo en realidad es muy reciente. Si queremos decir la verdad tendríamos que decir que la disciplina más antigua en su enseñanza son las matemáticas, y en concreto la geometría, columna vertebral de la enseñanza en la Academia de Platón, fundada en el siglo IV a.C. Junto a las matemáticas tendríamos la medicina, enseñada en el Antiguo Oriente y en las escuelas griegas que dieron a luz el Corpus Hipocraticum, y numerosos tratados posteriores. Y por último tendríamos que hablar de la escuelas de derecho, que llevaron a cabo la sistematización de las leyes en códigos.

La historia de las matemáticas es una disciplina muy difícil y específica, porque los historiadores que saben griego no saben matemáticas, y los matemáticos no saben griego o latín. Y además las notaciones y conceptos son tan diferentes a los actuales que grandísimos matemáticos actuales tendrían dificultades para entender unos textos basados en conceptos muy diferentes a los suyos. Eso no ocurre en el derecho, porque es una disciplina enraizada en la tradición, y por esa razón la historia del derecho es una disciplina muy asentada que ha dado en España muy prestigiosos especialistas. Sin embargo el caso de la historia es muy diferente, por ser hasta el siglo XIX una rama de la literatura cultivada por diferentes tipos de eruditos, por eclesiásticos, nobles, militares y filósofos. Y así lo sigue siendo en la actualidad, a pesar de que la historia se haya profesionalizado. Pero curiosamente son los historiadores quienes más hablan de sí mismos, cantándose a sí mismos las glorias antaño reservadas a los poderosos.

Así como hay profesiones, como la del médico o el jurista, que han perdurado a lo largo de la historia, por el contrario la profesión de historiador ha sido muy reciente, pues solo en la segunda mitad del siglo XIX en Francia y España la historia se enseñó como disciplina propia en la universidad. En ambos países se crearon las Academias Reales en el siglo XVIII, pero nuestra Academia de la Historia, creada por Carlos III, estaba formada por clérigos, nobles y militares, porque su misión era certificar la validez de los títulos nobiliarios y los emblemas y escudos correspondientes. Solo con la apertura de la Escuela Superior de Diplomática, destinada a la formación de archiveros, arqueólogos y bibliotecarios se profesionalizó la enseñanza de las técnicas de investigación histórica, desconocidas por muchos profesores de historia.

Esta Escuela fue integrada en la Universidad Central de Madrid, cuando esa universidad pasó a su vez a monopolizar el doctorado, con lo cual universidades como la de Santiago pasaron a convertirse en pequeñas academias asfixiadas por los presupuestos del estado centralizado. En España la historia se cursaba en la carrera de Filosofía y Letras, en su segundo ciclo de tres años, paralelamente a la Historia del Arte y la Geografía y otras materias. Y solo en el curso 1971/72 se creó un segundo ciclo de Historia en esa misma carrera, sustituida en 1974/75 por la licenciatura de Geografía e Historia con una especialidad de Historia . No será hasta el curso 1993/94 cuando la Historia tenga una licenciatura propia, reducida luego al nivel del Grado, en el que permanece.

Pero ni el prestigio social ni la investigación histórica dependieron de unas universidades que solo a fines de los años 1950 volvieron a otorgar el doctorado. La historia gozó de un enorme prestigio en el siglo XIX gracias al influjo de la novela histórica y a la pasión que suscitó la Edad Media y la restauración de sus monumentos artísticos. Los grandes historiadores de la España del siglo XIX, como Antonio Cánovas del Castillo o Modesto Lafuente, no fueron profesores de historia, sino políticos y escritores. Lo mejor de nuestra historia nos vino de la mano de especialistas en historia del derecho, como Rafael Altamira, Sánchez Albornoz, Manuel Colmeiro, Torres López, Pérez Pujol, o de eclesiásticos, como nuestro López Ferreiro, Fidel Fita, Zacarías García Villada, y de archiveros como Manuel Murguía, el gran creador de la historia de Galicia fuera de la Universidad de Santiago, cuando no de grandes filólogos como Menéndez Pidal o Américo Castro.

El prestigio de la historia no proviene de la investigación académica, sino de la novela, el cine, o incluso los videojuegos. Por eso es erróneo hacer la historia de la historia como la sucesión de vidas y méritos de historiadores, sean ya padres de la patria, o poderosos señores de haciendas y carreras académicas. Ambos creen que la pequeña historia de sus estudios de historia es el ampuloso prólogo de sus currículums, en los que van cabalgando como desenfrenadas y ampulosas valkirias wagnerianas.

Como cronistas de las glorias del pasado, ahora convertidas en la suya propia, deberían aprender la lección de nuestro Jorge Manrique, cuando nos recordaba que las dádivas desmedidas,/ los hedificios reales/ llenos de oro,/ las baxillas tan febridas,/ los enriques y reales del thesoro,/ los jaezes y cavallos/ de su gente y atavíos/ tan sobrados/ ¿dónde iremos a buscallos?/ ¿Qué fueron sino rocíos/ de los prados?