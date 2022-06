El hundimiento

DURANTE años transité el viaducto de Castro, junto a Piedrafita, con alegría. Amo esas montañas, me parecen un gran lugar en el mundo. La gran autovía suavizó los contornos, nos unió a la meseta en una obra mastodóntica y genial, tanto que, se afirmaba, no había infraestructura viaria con más viaductos en toda Europa, o quizás en todo el planeta, ni, añadía yo, con más vuelos elegantes sobre los valles y miradas de altanería sobre las cumbres azules, que, al fin, habían sucumbido a la llegada del progreso.

No es una autovía tan antigua, la verdad, pero ahora nos parece que llevamos siglos deslizándonos suavemente por ella, alcanzando la provincia de León, y el resto, con una facilidad que hace sólo unas pocas décadas ni siquiera soñábamos. En fin, no hablaré del agobiado paso de los viajeros ingleses vendebiblias por tan telúricos lugares, donde los burros se atollaban y había que hacer noche donde se terciara, que hasta Cervantes hubo de transitarlas, camino de Sanabria tal vez, donde el Quijote pudiera tener su asentamiento. George Borrow, don Jorgito, dispuesto tantas veces a la animosidad hacia tierra galaica, habitó una palloza en 1842, donde animales y familia compartían calor al abrigo de las brañas, como toda la vida de Dios. Tierras indómitas, torneadas por la mano del fuego y el bramido primigenio, obstáculos insalvables durante siglos para nuestro progreso.

Sólo hay que recordar aquellos viajes del siglo XX, que algunos hicimos a menudo. Nos permitían, eso sí, abrazar la tierra más hermosa. La carretera original serpea quizás siguiendo antiguos senderos, la ruta del Camino Francés, desde luego, sube y baja en carrusel continuo, te invita a la nostalgia montañera, lo mismo te recuerda a Novoneyra que a los poetas de Villafranca, donde hubo y sigue habiendo, me gustaba ser pasajero en Pereje o Valcarce, cuando llegar a Lugo parecía una tarea interminable y finalmente nocturna, atravesando el fantasmagórico corazón de los montes. Aquella autovía, la A-6, fue el gran encuentro, permítanme, y por eso ahora, tras el hundimiento de una parte del viaducto de Castro, la gente está sorprendida de la facilidad con la que se puede regresar a varios años atrás, de cómo lo logrado puede perderse en minutos, ¡en segundos!, cuando ya estábamos tan acostumbrados a volar sobre los valles y alcanzar el cielo de las cumbres.

No es que sea un grave inconveniente para los que sólo la transitábamos alguna vez, aunque también lo es, pero esta autovía es una de las grandes salidas de Galicia al mundo exterior, si no la más grande, la más utilizada, y un camino de entrada imprescindible, en gran medida para las mercancías, que en España se desplazan mayoritariamente por carretera.

Más allá de las causas y de las responsabilidades, que se han de determinar, lo importante son las soluciones. Los especialistas, los que saben cómo tratar al hormigón, hablan de un largo proceso de análisis: las estructuras, los cableados, la cimentación. Se especula con la influencia de un área sísmica. Seguro que no es fácil, pero es necesario. Aunque lo más necesario es la seguridad. El hundimiento de los dos extremos del viaducto ha causado extrañeza porque es novedoso en nuestro país, al menos que yo recuerde. Tenemos imágenes de otros derrumbes, en otras latitudes, recordamos puentes que temblaban ante el empuje telúrico, pero... no contábamos con que nos sucedería algo así. Tal vez aún no nos hemos sacudido el asombro.