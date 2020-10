RELEO lo de ayer y pienso que hablé muy poco de Quino y de Mafalda, y mucho del debate, o lo que fuera, de Trump y Biden. Joe, como decía todo el rato Trump. Hey, Joe. Con que hubieran sido dos líneas de esto último ya habría sido demasiado, pero la peña es en lo que está, porque hoy andamos a gritos por las esquinas, tensión a tope, bronca sin concesiones, verborrea ante micrófonos o en el ring de las redes, donde no hay compasión.

Ya sé que hay personal que ve beneficios en la bronca, y que hay quien se enfada de malos modos, berrinches, palabras gruesas, porque considera que eso es libertad de expresión. Y porque esa manera de comunicarse parece justificada, viendo lo que vemos en las pantallas, y en este plan. No creo que la televisión sea un aparato educativo, en general, pero vaya usted a saber. La mala leche se ha normalizado, virus aparte, como una forma de estar en el mundo. Curiosamente, no siempre emplean ese lenguaje los que más tendrían para hacerlo. Se trata más bien de una estrategia, de la que ya hemos hablado aquí muchas veces: asustar, intimidar, sacar el ego, la prepotencia, incluso presumir de lo que se ignora. Todo eso, en algunos contextos, funciona. El amable y comprensivo, el que usa argumentos sensatos, es contemplado con compasión infinita, o mejor, con desprecio: un blando, ya se sabe. La política naufraga cuando sólo se aprecia el imperio de los duros.

Lo bueno del debate de Trump y Biden es que, como decíamos ayer, servía con un resumen, en plan ‘Estudio Estadio’, o ‘La casa del fútbol’. Lo mejores peores momentos, resumidos en unos segundos. No daba para más, salvo que quisieras ver sufrir al pobre Chris Wallace, moderador dentro de la gran inmoderación, sobre todo trumpiana. Argumentos ‘ad hominem’, cosas de patio de recreo. Unas con más razón que otras, pero, en general ruido y bronca, como en todo el planeta. Sin defraudar a los hacedores de caos.

Algunos columnistas lo han llamado lucha en el barro, que es, curiosamente el mismo nombre que he escuchado para la batalla de Madrid, esa que al parecer se libra en estos momentos. Hay una tendencia generalizada a la bronca, no le den más vueltas. Es un signo de este tiempo extremado, polarizado, que se alimenta justamente de eso. Lo vemos en las pantallas, en las redes, en los debates, en las tertulias, en los parlamentos... Otra plaga, sin duda. ¿Cuál es el motivo? ¿La falta de acuerdos? Es posible, pero mucho más el alimento mediático que produce la disensión. Hay una necesidad de llevar siempre la contraria y sobre todo que eso se vea, que quede claro, como si fuera algo sistemáticamente digno de ser apreciado. Imitando quizás las trifulcas de plató que tanta audiencia han dado (y dan) a algunas televisiones. El estilo bronco se ha impuesto, quizás es una de las penosas modas (hay muchas más) que caracterizan a la globalidad contemporánea. Nadie esperaba, desde luego, que el debate de Trump y Biden fuera diferente, no somos tan pardillos. Televisivamente, según los parámetros expuestos, creo que incluso triunfó. Pero no se vayan todavía, que pronto habrá más.

La técnica de la tinta del calamar también está muy extendida: emborrono el paisaje y la tinta ya nos afecta a todos. Ruido, tinta, barro: eso es lo que hay.