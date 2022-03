El indecente horror de todas las guerras

Es verdad que una cosa es hablar de algo y otra hacerlo, pero también lo es que hay cosas de las que se habla mucho mientras las hacen los demás; una de ellas son los deportes y otra las guerras, que, vista la información de esta última guerra, parece que tienen una raíz común, porque las sanciones contra Rusia en toda clase de competiciones deportivas o Eurovisión, se mezclan con el dolor que toda guerra trae consigo.

Es muy curioso que casi todas las literaturas, que comienzan con sus poemas épicos, hayan tenido como tema la guerra: la guerra de Troya, las hazañas del Cid, o de los héroes de los poemas germánicos, de la primitiva poesía árabe, o de la India antigua. Y ni que decir tiene que el tema básico, y a veces casi obsesivo de la historia han sido las guerras: Médicas, Púnicas, de la Reconquista... Los historiadores parecen a veces generales de papel, que se entusiasman por los campos de batalla que nunca vieron, y a veces tampoco son capaces de imaginar. Por eso las mejores historias de la guerra suelen haberlas escrito los militares, que sí que saben de lo que hablan en estos casos, y que han dejado muy claro, como hizo Hans Delbruck en los volúmenes de su Historia del arte de la guerra, que muchas veces las descripciones de batallas son tan inverosímiles que pueden rozar hasta el ridículo. Pero, eso sí, un ridículo narrado con gran entusiasmo.

Llama la atención que, mientras en Homero hay muchas descripciones de heridas: fracturas del cráneo, de huesos, heridas y cortes, mutilaciones, y que en sus batallas los guerreros griten, y también, como Aquiles, lloren por sus camaradas muertos, sin embargo en muchos libros de historia griega apenas se menciona ninguna herida, las batallas parecen transcurrir en silencio y casi nos las imaginamos con música de la flauta, ya que los griegos no tenían trompetas ni tambores. Tampoco oímos los gritos de las mujeres del ejército perdedor. No se dice cómo eran violadas, lo que era común en casi todas las guerras, y desgarraban sus corazones al ver cómo eran asesinados sus niños.

En las guerras antiguas no se podía oler la pólvora, pero si la sangre y el hedor de los cadáveres que quedaban en el campo de batalla. Los soldados y los civiles morían abrasados en los incendios de las ciudades tomadas al asalto y sus cuerpos no saltaban en trozos, como comenzó a ocurrir de modo cada vez más cruento, según se fue perfeccionando la artillería, dejando ver los apocalipsis de heridas, quemaduras, fracturas y cadáveres destrozados, a los que desde la II Guerra Mundial -con sus 60 millones de muertos de los cuales 40 fueron civiles- nos acostumbramos a ver tras los grandes bombardeos, que culminaron en Hiroshima y Nagasaki.

Dice una copla de origen desconocido: “vinieron los sarracenos y nos molieron a palos, pues Dios ayuda a los malos cuando son más que los buenos”. Y esto no es una broma, sino una dura verdad que compartió el rey Federico de Prusia, creador del mejor ejército de su época, cuando decía que “Dios está a favor del rey que tiene los mejores batallones”. Y es que las guerras no las ganan los buenos, ni aquellos a los que avala el derecho, sino los más fuertes. Nunca se debe iniciar una guerra que se pueda perder, nos dicen los estrategas, pero a veces se hace porque se infravalora al enemigo, y porque no se tiene en cuenta otro precepto fundamental del arte de la guerra, que nos dice que un plan estratégico deja de valer desde el mismo momento en que se inicia. Se debe a lo que Clausewitz llamaba fricción. Ésta consiste en que comienzan a no casar los cálculos sobre la velocidad de marcha del ejército, sobre sus recursos, su armas, municiones y suministros. Por eso junto al plan principal siempre debe haber otros alternativos.

Hitler creyó poder invadir Polonia, porque estaba seguro de que Francia e Inglaterra no le iban a declarar la guerra, y tenía a Stalin de aliado. Sus generales sabían que su ejército no sería suficiente para iniciar una guerra global hasta 1947, pero lo hizo y le salió bien al principio, porque el mejor ejército de Europa en tanques, aviones e infantería, que era el francés, estaba mandado por generales incompetentes, que no atendieron al aviso de que la invasión comenzaría por las Ardenas, que dejaron sus tanques quietos en formaciones, y que además dirigían a unos soldados que no querían combatir y llamaron a la II Guerra Mundial la guerra de coña.

Gran parte de la sociedad francesa quedó satisfecha de la victoria alemana, porque pensaba que monsieur Hitler traería el orden y pondría firmes a los comunistas. La mayoría de los generales franceses se rindieron ignominiosamente y la flota, que podía haber huido sin problemas a Inglaterra gracias a su superioridad, fue destruida o entregada a los alemanes, con los que se llegó al acuerdo de dividir Francia en dos, mientras solo un general, De Gaulle, organizaba los restos del ejército en Inglaterra. Inglaterra cometió el error de enviar a Francia un ejército expedicionario básicamente de infantería, lo que sobraba a los franceses, y lo que de él se salvo fue porque Hitler ordenó a Guderian y Rommel detener su avance hacia Dunkerque, porque no quería que se atribuyesen la gloria de la victoria.

Todas las guerras son la mezcla de aciertos y errores militares, y además en ellas a veces es difícil saber quiénes son los buenos y los malos. Stalin y Hitler eran aliados anticapitalistas en 1939, pero cuando Alemania invadió la URSS pasaron a ser enemigos, siendo Stalin aliado de las democracias occidentales, para convertirse en 1945 en su enemigo por antonomasia. Los buenos pueden pasar a malos y los malos a buenos, y unas veces los traidores son los que se alzan contra un gobierno legítimo y otras quienes defendían la legalidad vigente, como ocurrió en la Guerra Civil española. Franco ganó y sus compañeros republicanos pasaron a ser ejecutados como traidores. Si ellos hubiesen ganado, quedaría claro quiénes traicionaron a España.

Tenemos un sentido moral innato que nos hace ser solidarios con las víctimas y no con los verdugos, y con los agredidos y no los agresores. Y admiramos a quienes hacen frente a la tiranía, y a quienes tienen el valor de combatir. Un ejército sin moral es un ejército que no quiere combatir ni asumir sacrificios, y por eso nunca podrá ganar las batallas. Pero el problema es que a veces no está claro quién es el tirano, Hitler o Stalin. Y los soldados -heroicos o no- luchan porque les tocó en suerte ser reclutados en uno de los bandos. Ellos son los que fueron a las guerras, quienes vieron sus horrores, quienes aprendieron que en una batalla se puede hacer de todo menos perderla, y quienes a veces tuvieron que preguntarse si es que en las guerras hay algún sitio decente y alguna impoluta causa por la que luchar, mientras la vida sigue, los ricos hacen negocios con las guerras, los políticos las inician y acaban con su negociaciones, y la prensa, la propaganda, los escritores y los ideólogos cuentan las glorias de la guerra en la que nunca estuvieron y de la que alejaron a sus seres queridos.

La historia de las guerras es la historia de una cuesta arriba en el poder de destrucción, y hacia abajo en el camino hacia el precipicio en el que acabarán por caer sus víctimas. La economía, la técnica y la guerra crecen a la par. Mata un puñal, pero matan mejor una espada y una lanza. Y mata mejor un fusil con su bayoneta, pero menos que una ametralladora. F. Engels, muy aficionado a las cuestiones militares, predijo que el fusil de repetición con cinco cartuchos supondría el fin de todas las guerras, porque ninguna sociedad podría soportar las bajas masivas que iba a causar. También la ametralladora fue inventada para ser el arma que iba a acabar con todas las guerras.

Pero a cada arma nueva le responde otra que la anula. Los acorazados eran invencibles disparando a 15 o 20 kilómetros, e insumergibles por su blindaje, Pero tenían un punto débil: casi no estaban blindados bajo la línea de flotación. Por eso los torpedos, disparados por destructores, que eran barcos muy rápidos, comenzaron a hundirlos. Contra los destructores lucharon los cruceros, igual de rápidos que ellos, pero mejor armados. Lo mismo ocurrió en tierra; la infantería fue vulnerable a los tanques, pero ellos lo fueron a los aviones, contra los que se crearon otros mejores, y artillería antiaérea de todo tipo. Así nació la batalla tierra-aire, que en la actualidad sería inviable de forma masiva porque dos ejércitos en campo abierto se aniquilarían en poco tiempo. Y, a su vez, cualquier ejército o flota es susceptible de ser destruido con un arma nuclear.

Donde la tecnología no pone fin a la guerra es en la guerra urbana o en la guerrilla como los EE. UU. comprobaron en Vietnam, Irak y Afganistán, y como se intentó lograr en Ucrania. Pero también esas tácticas pueden ser inútiles, como se vio con la toma de Berlín, defendido por ancianos, niños y toda clase de soldados improvisados, porque las ciudades, como Tokio o Dresde pueden ser destruidas con bombardeos convencionales, sin recurrir a armas nucleares.

Sea como sea, el resultado siempre será el mismo. Mueren aquellos a los que tocó morir, y lo mismo pasará con los heridos, mutilados y con los almas rotas de quienes lo perdieron todo y a todos. Surgen las guerras entre las tumbas de los condenados al olvido. Puede que alguien cante las hazañas de algunos y recuerde la dignidad y el heroísmo que a veces brotan en los campos de batalla como flores en un basurero, pero lo que siempre habrá será el indecente horror de todas las guerras del pasado y el presente.