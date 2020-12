El juicio a Otegi

EL líder de Bildu fue condenado a seis años de prisión por pertenencia a banda armada que cumplió. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos estimó su demanda y declaró que había sido vulnerado el derecho a un juicio con todas las garantías por la imparcialidad de una magistrada.

Desde hace tiempo se discute en la doctrina

como ejecutar las sentencias del Tribunal de Estrasburgo, habiéndose convenido que es a tra-

vés del recurso de revisión ante el Tribunal Su-premo que, en este caso, estimó la impugnación en este sentido de Otegi.

El problema complejo se suscitó en el modo de cómo ejecutar esta sentencia de revisión para lo que el fiscal propuso la repetición del juicio que ahora la Sala Segunda ha asumido. Sin embargo, no se trataba de un defecto procesal que abriría

la puerta a una exención penal, como dijo la Fis-calía. Estamos ante un vicio sustancial que afec-

tó a la propia existencia del proceso y de ahí su anulación por vulneración del derecho fundamental al juez imparcial.

Pero, tampoco estamos ante un supuesto de

non bis in idem sencillamente porque el primer juicio no existió jurídicamente.

Otegi será juzgado ahora en la Audiencia Na-

cional con todas las garantías y podría, naturalmente, resultar absuelto o condenado. En este

segundo supuesto se le conmutaría la pena por-que ya la ha cumplido y tendría derecho a una indemnización por anormal funcionamiento de la Administración de Justicia.