El laberinto español

POR mí estaría muchos días con sus noches escribiendo de los misterios que rodean el rompecabezas político español, no tanto porque me guste la política, sino porque me gustan los rompecabezas. Una razón evidente y necesaria para un buen puzle es que tenga muchas piezas. El origen de nuestro rompecabezas está en la creciente fragmentación, pero también en las aristas de los volúmenes resultantes, que pueden modificarse como las escaleras en Harry Potter, de tal forma que nunca sabes qué pieza va a coincidir bien con otra, sin que salten chispas a la hora del engarce.

Vaya por delante que no confío en la inmutabilidad de los cuerpos políticos, pues todo es evolución, a fin de cuentas. En política, la pieza que ayer ajustaba como un guante de pronto hoy no encuentra acomodo, no halla acople, no se siente bien dentro del puzle o laberinto español. Y claro, todo se vuelve impreciso, se produce esa fricción, ese no encajar, y de ahí se llega a dos cosas: o te conviertes en verso suelto, en pieza suelta del puzle (es lo que dicen de Cayetana, ¿no?), o buscas coincidir con otros, aunque sea haciendo de aristas corazón. Con esfuerzo se entra en casi cualquier rompecabezas.

Aunque leo muchos artículos que se refieren a este momento como “el ecuador de la legislatura”, lo cierto es que los partidos están preparando las elecciones con mucha ceremonia. Esto no es tan extraño: son tantas las teclas que hay que tocar y tantas las emociones que negociar, por no hablar de los libros que se publican y los tuits que vuelan, a veces como cuchillos, que hay que tomarse su tiempo. Los líderes y las líderes, o lideresas, en tanto se construyen o adquieren nuevas formas acoplables para el puzle, van tanteando el terreno, marcando el territorio, ya sea sacando libro o reuniéndose con colegas a ver cómo respira la peña.

Lo que no puedes es callarte ni quedarte quieto, al menos en Madrid, en contra de lo que decía Alfonso Guerra, que aseguraba que el que se movía no salía en la foto. Ahora hay que moverse con tino para buscarse un sitio bien visible, porque ya no se sabe qué foto va a valer. Tezanos saca unas muy pintureras, aunque le digan que les pone Photoshop.

En una televisión explicaban que lo que hay es el poder femenino emergente, a izquierda y a derecha, y lo demás son ganas de marear. Ha surgido Yolanda Díaz por un lado, e Isabel Díaz Ayuso por el otro, mutatis mutandis, pero ahora acaba de aterrizar Cayetana, como si pidiera de nuevo su cuota de pantalla. Dicen que ha venido a hablar de su libro, que ha sido glosado antes de publicarse, pero con el libro trae su dialéctica incómoda y fría. Todo esto irá germinando, todo irá creciendo hasta el rompecabezas electoral, y nadie sabe cómo se arreglarán las piezas para casar, a pesar de las malditas aristas.

De todas las emergencias y líderes in péctore, Yolanda Díaz parece la más granada. Dicen que la marca de Podemos ha crecido gracias a sus últimos movimientos, pero ella es un tanto independiente, signifique lo que signifique. Sánchez la mira como aliada y como rival, según los días. Leo que hay voto socialista que la ve como presidenta, llegado el caso, y Sánchez cree que la necesita, allegro, ma non troppo. Ay, el laberinto español.