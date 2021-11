El libro de Cayetana

NO es simpática, va excesivamente sobrada, ella misma se reconoce antipática y a ello se podría añadir que ha dado conocidas muestras de soberbia y de sentirse por encima de sus interlocutores aunque sean sus superiores.

A pesar de ese carácter que le ha creado no pocos enemigos, aunque sus amigos son incondicionales, Cayetana ha escrito un gran libro, imprescindible para quienes quieran conocer las interioridades de la política e imprescindible para los que disfrutan de una escritura cuidada, brillante, con respeto a la verdad pero también a las formas, ajena a la literatura de brocha gorda.

Cayetana Álvarez de Toledo ha escrito una biografía personal y política, tan intensa la una como la otra. Valiente, en la que no escatima recoger con detalle aquello de lo que se le suele acusar no siempre con datos contrastados.

Desde su origen, con un padre al que tardó años en conocer y llevar su apellido –y que se codeaba con importantes intelectuales del siglo pasado– hasta sus estudios en la elitista universidad de Oxford. Su relación con algunas de las figuras de la historia y la política, y sus experiencias vitales y profesionales.

No era una don nadie cuando fue fichada por el periódico El Mundo, no era una mujer ajena a la política cuando la fichó Ángel Acebes para su gabinete, no era una mindundi cuando la fichó Aznar para ser diputada y, después, miembro destacadísimo de FAES.

El título Políticamente indeseable describe mejor que cualquier otra definición su obsesión por ser siempre ella misma, por no caer en la tentación de hacer dejación de sus principios para subir en el escalafón. Una mujer así necesariamente tenía que ser conflictiva, y Cayetana lo ha sido siempre y continuará siéndolo, porque en la narración de su vida, incrustada de no pocos episodios personales en los que aparece la mujer tierna y sentimental que no se ha visto en su día a día político, se advierte que es implacable con aquellos que intenten imponerle criterios que no comparte.

Sin embargo en sus relaciones familiares o de amistad ha dado sobradamente el do de pecho, hasta el extremo de poner en riesgo su carrera.

El libro explica la vida interna de un partido de gobierno como el PP, las miserias y grandezas de quienes ejercen el poder –recoge más de las primeras que de las segundas– y desvela episodios que sirven para conocer por qué se tomaron determinadas decisiones.

De Cayetana se ha dicho y escrito mucho, no siempre con generosidad porque es una persona, como decíamos, difícil de trato excepto para su círculo más próximo. Pero de la lectura de su libro se deduce que, controvertida, soberbia, sobrada y todo lo demás, es una mujer importante. Por su coraje, por su fidelidad a sí misma, por su exquisita formación y por su manera de asumir sus compromisos.

Un lujo para cualquier partido. Incómoda, pero un lujo.