El lunes que está triste y azul

PRONTO será el día más triste del año, el blue Monday (lunes triste y azul, como el gato de Roberto Carlos: cita para mayores de 50, creo). No sé si quedarme con el blue Monday o con el black Friday, la verdad. Me asaltan dudas de todos los colores. Estamos en este tiempo extraño en el que alguien decide atribuir cosas a las fechas, sin que los ciudadanos tengamos mucho que decir al respecto. Todo nos viene en el paquete integrado del calendario, todo está, al parecer, decidido por el capricho del Gran Hermano.

Va a resultar difícil encontrar el día más deprimente, tal y como están las cosas. Dependerá de dónde y para quién. Todas esas afirmaciones globalizadoras y simplistas suelen ser pura filfa. Pero, en el contexto del mercado global, tienen su sentido. Al mercado le gustan las ideas y los mensajes que funcionan de manera sistemática. Y desearía que la reacción de la gente fuera siempre la misma, previsible, mensurable y controlable, quizás porque así se simplifica mucho el proceso de las ventas.

Espero que seamos más complejos que todo eso, o las máquinas nos devorarán de inmediato el cerebro y el corazón. Por más que el algoritmo se empecine en decirnos lo que nos gustaría comprar (ahí están los anuncios que nos asaltan en la pantalla, ahí está nuestra huella digital, fantasmal pero indeleble), no creo que, de momento, puedan leer nuestros pensamientos. Si eso llegara a ocurrir, el mundo sería pronto una dictadura global. ¿No sienten un extraño placer fieramente humano en llevarle la contraria al algoritmo? Yo sí.

Dicen que el término blue Monday tiene su origen, precisamente, en la publicidad. Estaba relacionado con un momento del año en el que la gente no viajaba y las reservas caían. Luego se formuló matemáticamente, o eso puede leerse (claro) en internet. Cuando colocas una fórmula al lado de una idea, la sensación de seriedad crece. Otra cosa es la seriedad de la fórmula. Aunque el ‘lunes triste y azul’ tuvo una especie de refrendo académico en sus inicios, y para ello basta con ver la ecuación que presuntamente lo calcula (también en internet), parece que su planteamiento no responde precisamente a una lógica matemática bien llevada, o reconocible por gran parte de la comunidad científica, pero no seré yo quien me meta en ese jardín ajeno.

Hay elementos en esa supuesta fórmula para calcular el Día más triste del año que tienen sentido, desde luego: el clima habitual de enero (la lluvia, el frío, la oscuridad), la pérdida de la Navidad (algunos seguro que celebran que se acabe...), el hecho de tener que regresar al trabajo y al horario habitual, la posible deuda acumulada de las tarjetas de crédito, ignorada en medio del entusiasmo navideño, la constatación de que el sueldo debe resistir, contra viento y marea, hasta el día 31 de enero, a pesar de los hachazos brutales de Fin de año y Reyes..., y, no se lo pierdan, la práctica seguridad de que más o menos en el tercer lunes de enero (sí, el maldito lunes azul) la mayoría de los propósitos hechos para los doce meses ya empieza a perder fuelle, más que nada al constatar que quizás los hicimos desde la inconsciencia festiva y la algarabía de la fechas navideñas. Todo eso contiene la fórmula, y de ahí se deriva que el Día más triste aparezca ya a las primeras de cambio en el calendario (con lo que a buen seguro queda por venir...). Pero, nos dicen, de aquí en adelante todo debería ir hacia arriba...

Son estas cosas un poco estúpidas que tiene el Primer mundo, ya saben.