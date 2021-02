DURANTE un montón de años estuve recopilando datos y entrevistando a testigos para escribir mi novela 5 de agosto de 1936. En esa andadura tuve la fortuna de hablar con un anciano sobre quien pesaba la leyenda y mala fama de haber traicionado a cuatro compañeros. El suceso aconteció cuando por esos días de agosto los sublevados tomaron un pequeño pueblo cercano a mi ciudad natal. Cinco republicanos huían del ejército nacional y acordaron dispersarse y reunirse en un punto de refugio seguro, en una finca de su propiedad, solo conocido por el presunto traidor.

Según su relato, él llegó primero al lugar. Los minutos de espera caían sobre su pensamiento como las gotas de sudor por la frente. Símil de él. Las sombras de la tarde, el silencio del campo, los ruidos indeterminados y los ecos de disparos y bombas en la lejanía acrecentaron su impaciencia e inseguridad. Creyendo que sus compañeros no aparecerían se escondió en un horno de panadería en desuso.

Los otros cuatro fueron llegando cuando el lubricán confundía la realidad y tras ellos, aguardando que todos estuvieran juntos, apareció el grupo de militares que les dio caza. Preguntados por el cabecilla, no supieron dar razón y fueron maltratados antes de ser fusilados.

El suceso habría rematado ahí si la esposa e hijo del desaparecido o muerto, como se suponía, no hubiera decidido trasladarse a la finca, dedicarse a elaborar pan y ganarse la vida con los productos de la huerta. Y si años después no hubiera amanecido embarazada. Las sospechas y la defensa de la honra hicieron el resto. El prófugo fue detenido, juzgado y condenado a prisión durante años. Cuando le pregunté por qué abandonó a los camaradas, si sospechaba que pudieran ser seguidos, si no valoró el peligro que corrían, respondió serenamente:

– El miedo a la muerte obnubila la razón.

Ahora, que estamos en guerra contra un enemigo atroz, la sinrazón de aquel republicano, creo que cobarde, anda rondando por algunas alcaldías, obispados, residencias de ancianos, hospitales... Y pienso que solo la irreflexión, el miedo, la bajeza y la insolidaridad justifican esas vacunaciones clandestinas de gente con poder.