El miedo y los nuevos dogmatismos

ESTE tiempo confuso trae hechos confusos. No se sabe bien en qué momento perdimos la claridad. En qué momento todo se hizo denso, oscuro, inconfortable, antipático, vacuo, inane, insufrible. No hay un solo día en el que no asistamos a eventos surrealistas.

La capacidad para que algo se malogre a través de la bronca, de la confrontación absoluta, es infinita. En plena pandemia, la tensión ha seguido su curso. La vida parece tomada por aquellos que encuentran un raro placer en la discordia. Hay un presentismo infantiloide, también en la política. Hay poca altura de miras, poca visión global de la existencia humana, tan breve y a menudo tan injusta. Todo es aquí y ahora. Ganar en el momento, derrotar al instante.

Te preguntas si tantos siglos de

filosofía y de cultura no han servido para lograr una vida más feliz. ¿Por qué, de pronto, en pleno siglo XXI, asistimos a un crecimiento expo-

nencial del autoritarismo y el dog-

matismo? Porque es un hecho constatable. La sociedad se dirige hacia un hipermoralismo de corte claramente puritano, que poco a poco se va imponiendo en el mundo. Es una atmósfera irrespirable, orwelliana, proclive a la mirada censora, en la que parece haber una pasión por el control absoluto, algo que, con ayu-da de la tecnología, está provocando situaciones muy semejantes a las

de un Gran Hermano en muchos lugares del mundo.

La inseguridad derivada de la globalización y del terrorismo internacional ha jugado finalmente en contra de todos los ciudadanos, como suele ocurrir en estos casos. Aprovechando la coyuntura, las sociedades actuales asisten a una vuelta de planteamientos claramente retrógrados, un autentico festín para las crecientes autocracias y los defensores de la exclusión que también crecen en el corazón de las democracias y, llegado el caso, podrían destruirlas desde dentro.

No sólo es la recogida de datos, que forman esa gran nube que nos alberga y nos clasifica, con el algoritmo como una nueva forma de divinidad, sino el avance de los dogmatismos, impropios de sociedades avanzadas que deberían autorregularse, sacudirse cuanto antes tantos yugos, sin necesidad de ser pastoreadas continuamente, sometidas a una dieta estricta de pensamiento de diseño, de ideas de laboratorio, de propagandas bien calculadas, de publicidad que ya es capaz de localizar su objetivo concreto, de noticias falsas cuando toca, de estímulos y recompensas inmediatas... Esta es la sociedad actual. Y puede que todo esto sea ya irreversible.

El miedo ha vuelto a hacer su trabajo. Pero el miedo invisible, el miedo de la confusión y la incertidumbre, resulta mucho más efectivo que el miedo concreto. El miedo que se infiltra en las estructuras de la normalidad, ese es el que ejecuta el verdadero control del ciudadano, con sus maneras sibilinas. El verdadero diablo de todos los días.

Pero también hay un miedo brutal. La amenaza constante, en cualquier ámbito, los miedos que ha dejado la pandemia, el terror del fin de mes, los nuevos pensamientos totalitarios emergentes. Tal vez la guerra que quizás se amasa en las fronteras de Europa ahora mismo provoque menos miedo que ese otro que flota en el ambiente, esa atmósfera de incertidumbre y desánimo que nos corroe. Y que deriva en tanta confusión, en tanta tensión: en una batalla diaria agotadora que no creo que los ciudadanos merezcan.