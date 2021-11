Quizás recuerdes cuando eras pequeño, en el colegio, aquel experimento de la semilla que germinaba entre algodones. No sé tú, pero el día que la profesora nos dijo que íbamos a preparar un experimento mágico, me llené de emoción, aunque no sabía de qué se trataba.

Nos pidió traer un bote pequeño con una etiqueta con nuestro nombre, algodón y un par de habichuelas. Con todo mi material preparado, llegué al colegio emocionada porque iba a ocurrir un milagro. Nos preparamos y empezó el experimento. La profesora daba las indicaciones: Primero, cubrid con algodón humedecido el fondo del frasco, y después colocad las habichuelas en el centro. Cosa que hice llena de emoción y con sumo cuidado. Después, tapad las habichuelas con otro trozo de algodón humedecido en agua. Colocad los frascos en la repisa de la ventana. Y listo, “ahora solamente queda esperar que el milagro ocurra”.

Me quedé decepcionada porque esperaba que algo mágico ocurriese ya, como yo pensaba, pero nada pasó.

La profesora insistió, tenemos que vigilar y cuidar que no se sequen los algodones y tener mucha paciencia. Algo que no era precisamente mi fuerte, la paciencia.

Cada mañana, cuando llegaba al colegio, iba corriendo hasta la repisa de la ventana para vigilar mi frasco. Estaba todo en orden, perfectamente húmedo, pero de milagro, nada de nada.

Cada día estaba más decepcionada, y pensaba que nunca iba a ocurrir nada, que había sido una mentira de la profesora. Pero un día, cuando llegué hasta la ventana, pude ver como una pequeñísima ramita asomaba entre los algodones y grité a la profesora.

Cuando lo vio solamente me dijo: es el milagro de la vida.

De esa manera empezamos a descubrir que el germen de la vida está por todas partes. La profesora nos enseñó vídeos de diferentes animales, cuando tenían crías. Cómo los cachorros se acercaban a mamar a los pocos minutos de nacer. Nadie les había enseñado cómo hacerlo, pero lo sabían.

Después de ver que las plantas tenían vida, los animales tenían vida, llegó el momento de hablar de las personas. Y ahí ya fue alucinante, no podía creer que de la barriga de aquella mujer embarazada naciese un bebé tan perfecto.

Como decía Xuxa en la canción infantil El milagro de la vida (1991):

“Pregunté ¿qué es un milagro? a una estrella bien distante. Ella dijo que es la vida que sorprende a cada instante. Si la vida es un milagro que nos inunda con su luz, descubrí bajito mío que el mayor milagro eres tú”.

A mi nieta Leire.

