El mundo entre amenazas

AMENAZAS siempre hubo, y muchas. No lo tuvieron fácil los que defendieron la razón y la ciencia. No lo tuvieron fácil los que se atrevieron a hablar del futuro sin tener en cuenta a aquellos que se arrogaban la capacidad y el derecho de acometer en exclusiva su arquitectura. Frente a los que querían un futuro a su imagen y por supuesto con sus reglas, aparecieron los que cuestionaron con bravura ese autoritarismo. Pero ahora la modernidad está en crisis. ¿El futuro ha dejado de existir? ¿Se ha suspendido?

Las amenazas han vuelto a un mundo que creíamos fundamentado en la razón. Nos extraña la guerra cercana, pero no es sólo la guerra. No se trata de la inocencia de Europa, ni de un exceso de triunfalismo de países ricos: sólo creíamos que la guerra no podía darse en un contexto de libertades, donde la cultura abierta y la ciencia han de dirigir el progreso. Resulta que tenemos que aprender de una vez por todas que el progreso no es continuo, sino que presenta muchos vaivenes, muchas interrupciones, y alguna marcha atrás.

¿Por qué las democracias liberales son amenazadas? ¿Acaso es porque ofrecen, en opinión de algunos, un exceso de libertad? ¿Acaso no se trata, más que ninguna otra cosa, de una batalla para arrebatar a las llamadas élites intelectuales la dirección del mundo? ¿Y qué sustituto se propone? ¿Qué alternativas? Que Europa sea objeto de desestabilización, de amenazas, sólo puede indicar que su proyecto político, aunque sometido a mil tensiones, tiene solidez y altura. Incluso a pesar del tesón de los enemigos interiores, que no explican jamás por qué diablos viviríamos mejor siguiendo sus preceptos. ¿Cuál es el atractivo de esas posibles alternativas? ¿El cierre de fronteras? ¿El aislamiento? ¿El egoísmo descarnado? ¿El autoritarismo y la censura? ¿La tensión permanente con los vecinos, en lugar de defender ámbitos de cooperación? La política emocional nunca ha traído nada bueno.

Lo cierto es que la amenaza está empezando a sustituir a la razón. Cada vez se utiliza más, supuestamente en sociedades con un alto nivel educativo. La amenaza, es decir, el recurso del matón, bebe del mensaje simple, elemental, directo, que abomina de los matices y de los detalles. Sucede que los matices son el alma de la democracia, el lugar en el que se inscribe el diálogo de las sociedades complejas: el que amenaza no quiere ni oír hablar de eso.

La diplomacia parece condenada a un papel secundario, cuando no decorativo, pues hay una nueva forma de dirigir el mundo que algunos aplauden, y que consiste simplemente en ejercer el lenguaje autoritario y bravucón, deliberadamente alejado de la complejidad, gozoso en la instrumentación de la simpleza, de la que hacen gala. Y la amenaza puede ser verbal, pero nunca se sabe.

Lo de Ucrania nos ha revelado que todo lo que creíamos haber dejado atrás (demasiado pronto damos carpetazo al pasado, me parece) puede volver, y, de hecho, vuelve. Muchos miran a Francia con preocupación. Sin duda, las democracias deben mejorar la representación política, abandonar los debates estériles que las debilitan, potenciar la educación (fundamental), blindarse ante la toxicidad de los mensajes de odio. El futuro no existirá si las amenazas terminan encontrando un terreno propicio en la política global.