ENTIENDO que todo el mundo quiera huir ahora mismo, siquiera a la verbena, a las fiestas del pueblo. Me acuerdo mucho de las noches junto al río, cuando la temperatura hacía el verano más habitable. Recuerdo aquella incandescencia en el ambiente, los meteoros, los bólidos surcando el cielo que se resistía al mandato de la oscuridad. Las noches nos salvaban del día feroz, el susurro del agua, las charlas bajo los árboles, los abrazos.

No se contaban tantas historias como en el invierno ante el fuego, sólo se respiraba el olor de la hierba. Pero ¿de qué hablo? Es el pasado. No había móviles, nadie esperaba llamadas ni mensajes. La realidad venía del río, del juego adolescente, poco sutil. Nos mojábamos los pies, acariciábamos el vientre de las truchas, besábamos de forma huidiza y extrañamente culpable. Jugábamos al fútbol a la una de la mañana porque ya no había vacas en la pradera ni quemaba el aire. Los árboles, entonces, se desperezaban del sol inclemente. Había un rumor de ramas, una brisa suave las agitaba, al fin. Nadie miraba pantallas, sólo los ojos de los demás.

Se habla del sufrimiento de los jóvenes, que han perdido algunos años, que han atravesado confinamientos, cursos difíciles. Ha aumentado la depresión, también la ansiedad, que se confirma como esa enfermedad contemporánea, azuzada por la competencia extrema, por el miedo al futuro. A todo eso se ha sumado la crisis, la súbita pobreza para algunos, y ahora, más aún, la pobreza energética, la dificultad para llegar a fin de mes en muchas familias. Es un asunto primordial. A veces creemos que todo se resuelve haciendo estadísticas, dando datos y más datos. Hay un empacho formidable de datos, con los que se gobierna el mundo en la distancia. El humanismo, en cambio, parece algo impropio. En tiempos de tanta política emocional, la empatía entre seres humanos, curiosamente, no parece estar muy bien vista.

El mundo es demasiado para nosotros, como decía William Wordsworth. Los grandes temas se imponen sobre la pequeñez doméstica. La guerra, la crisis, el cambio climático, el orden mundial, las batallas energéticas, el miedo nuclear, los tiroteos casi semanales, las palabras de la barbarie, la emigración estrellada contra las vallas del planeta: son las personas las que sufren.

Comprendo que la gente quiera despojarse de los harapos de la realidad. El mundo es demasiado para nosotros, en efecto. La guerra presenta sus grandes números, sus armas, su impacto geoestratégico, pero hay un reguero de personas muertas con nombres y apellidos. Todo sucede abajo, a ras de suelo.

Hay que salvar la alegría: al menos, sus rescoldos. Todo el lenguaje de las grandes palabras no sirve a veces para armar una sola frase que interese a la gente anónima. Si esto pasa, los gobernantes notarán el daño. Ayer, en una entrevista con el filósofo Daniel Innerarity en ‘El País’ aparecía una frase que él suele repetir, que ya nos dijo aquí en alguna ocasión: “la democracia no está a la altura de la complejidad del mundo”. No extraña que se aplique con éxito en esa cátedra suya, Inteligencia artificial y Democracia. Pero, al tiempo, la superficialidad intenta conquistarnos. Hay mucha voluntad puesta en la demagogia. Esa es la paradoja: dominarnos a todos desde el lenguaje maniqueo, o estúpido, mientras el mundo es ya un gran laberinto. Creo en la tecnología, pero más en las noches de verano junto al río.