El nuevo culto a la personalidad: Volodimir Zelenski

En la mañana del 5 de marzo de 1953 apareció muerto en su cama José Stalin, quien dormía aislado porque estaba obsesionado con que mucha gente quería envenenarlo, o simplemente eliminarlo. Años antes había dicho que la muerte de un hombre era una tragedia, pero que la muerte de un millón era solo una estadística. Si es así tendríamos que reconocerle su categoría no como estadista, pero si como estadístico, pues entre sus decisiones políticas y económicas, sus errores militares y sus purgas consiguió efectivamente llevarse por delante a muchos millones de personas.

El miedo de un tirano a ser envenenado o asesinado era ya un tópico entre los autores griegos y romanos, y no hay duda de que se debe a que sabe perfectamente lo fácil que puede ser deshacerse de toda clase de rivales y tomarse las más viles de las venganzas, utilizando como excusa las supuestas luchas políticas. Al miedo del asesino a ser asesinado se le llamaba tradicionalmente mala conciencia, o remordimiento. Y como el asesinato político es no solo una muestra de la peor de las vilezas, sino también de cobardía, por eso los criminales políticos suelen ser extremadamente paranoicos y víctimas de sus delirios persecutorios.

Tras la muerte de Stalin, su sucesor N. Kruschev, que había sido partícipe de su régimen de terror como comisario político en el ejército durante la “Gran Guerra patriótica”, tal y como es conocida en Rusia la II Guerra Mundial, anunció el nacimiento de los procesos de desestalinización y renovación necesaria del régimen, parte esencial de los cuales tendría que ser la crítica del culto a la personalidad, que se había venido practicando con Lenin, Stalin, y que luego seguiría en otros países comunistas con Mao, Ho Chi Minh, Nicolae Ceacescu, Enver Hoxa, Fidel Castro y tantos otros, llegando a la esperpéntica dinastía de líderes “populares” norcoreanos.

El culto a la personalidad no consiste solo en que un país sea gobernado por un dictador que suele ser el secretario general del único partido político existente. Además ese líder controla el partido, el ejército, la policía política y toda la vida del país, y se considera y es considerado por todos como un gran intelectual y un guía moral de toda la población. Esa superioridad intelectual se demuestra en los libros que escribió el líder, o en el libro, ya sea El libro rojo del presidente Mao, El libro verde de Muamar el Gadafi, Mi lucha de Adolf Hitler: o los innumerables libros que se atribuyeron dictadores como Ceacescu y su esposa Helena, quienes en su juicio sumarísimo reclamaban un trato especial como miembros de la Academia de las Ciencia de Rumanía; o los más de 15.000 que en la Biblioteca Nacional de Corea del Norte tienen como autor a Kim Il Sung, que probablemente hasta se atribuyó la autoría de la guía telefónica, si es que la había.

Franco fue un dictador sin libro, aunque la propaganda de la posguerra en su exagerada retórica lo llamaba a veces “nuestro guía, nuestro lucero y nuestro ángel de la guarda”. Y es que el caudillo sabía que a la hora de explicar el dogma no podía competir con frailes y teólogos, que la falange ya tenía su José Antonio, y que para escribir obras grandilocuentes ya estaba José María Pemán. Por eso se limitó a escribir el guion de Raza, sin que nadie lo supiese, y así lo pudiese criticar.

El caso de Lenin y Stalin fue muy diferente. Lenin tenía una buena formación filosófica -nos gusten o no sus ideas- y fue capaz de escribir libros coherentes, aparte de gobernar según su discutible criterio. Stalin escribió muchos libros en estilo similar a los catecismos que aprendió en el seminario de la Iglesia Ortodoxa, en el que se formaba para cura. Gobernó de una manera mucho más tiránica y menos inteligente que Lenin, quizás porque vaya en la naturaleza de los mediocres ser más crueles y mezquinos cuando tienen el poder. Pero en todo caso fue considerado, de verdad, el líder, lucero y ángel de la guarda de la revolución.

A pesar de setenta años de ateísmo oficial, Rusia no consiguió borrar las huellas de la religión ortodoxa, estrechamente unida al poder de los zares. Si había un solo Dios en el cielo y una única iglesia en la Tierra, también había un zar que era en cierto modo su mano ejecutiva visible. Por eso al zar se le llamaba el Padrecito. Todo lo que se esperaba de él debía ser bueno. Y si había corrupción en la corte y miseria en el país eso era culpa de los nobles, de los cortesanos corruptos, de los popes sexualmente pervertidos, como Rasputin, que dominó a la última débil e inestable zarina con sus falsos poderes taumatúrgicos y su charlatanería.

Los zares no escribían libros, porque para eso estaban los popes. Se limitaban a gobernar desde lo alto, como lo hacía Dios, cuando cumplían sus obligaciones. A ellos le sucedieron los Secretarios Generales del PCUS, controladores del partido comunista, del poder policial y militar, y dueños de la vida de las personas que caían en manos de la policía política, que ellos amparaban para que les hiciese el trabajo sucio, como hacía Beria con el padrecito Stalin, nuevo zar y sustituto de ese Dios inexistente al que se dedicaba en las escuelas la asignatura de Ateísmo científico. Una asignatura absurda, porque no tenía contenido, puesto que, si Dios no existe, para qué lo vamos a estudiar. Se cuenta que alguna vez en la escuela se les decía a los niños que le pidiesen a Dios que lloviesen caramelos. Si ocurría es que existía, y si no, no. Naturalmente no caían al aula, pero luego se les pedía a los escolares que le pidiesen lo mismo al padrecito Stalin. Entonces sí que caían por un agujero, lo que demostraba la existencia de Stalin a unos niños que nunca lo llegarían a ver.

Ya no hay culto a la personalidad en Rusia. El dinero lo tienen los oligarcas, el poder los políticos pagados por ellos y los militares arribistas que se les someten. Las ideas no las tiene nadie, la tecnología se la saben los ingenieros y las ciencias los científicos. Los gobernantes como Putin mandan, expolian y reprimen a la oposición, pero ya no hace falta ni ilustrar ni educar a nadie, porque en el mundo ruso y occidental la información casi solo es propaganda. Así es en Rusia, cuyos medios de comunicación censura Occidente. Y así es en Occidente con su campaña de desinformación de la guerra civil ucraniana y de construcción del nuevo culto a la personalidad de Zelenski.

Solo podemos seguir esa guerra en nuestros medios de comunicación, y en ellos hemos podido ver desde su comienzo que da la impresión de que Ucrania es solo Zelenski, del que solo sabemos que era un actor de televisión que ganó unas elecciones derrotando a los políticos corruptos, aunque no ha depurado a los oligarcas ucranianos, quizás porque al ser ucranianos ya por eso sean buenos.

La imagen de Zelenski es omnipresente todos los días en los medios de comunicación occidentales. Todo lo que dice se admite como verdad, cuando en las guerras los dos bandos mienten por igual. Él no puede exhibir sus libros, porque solo podría exhibir sus teleseries; tampoco sus honores militares, porque no es militar, y por eso en una construcción asombrosa de su imagen política, exhibe sus fornidos músculos bajo su camiseta, sin que merezca esto ningún comentario. Puede decir lo que le parezca, desde amenazar a la Liga Árabe este mismo mes, a pedir una entrevista con el presidente chino para que pida a Putin que pare la guerra, justo antes de que China se alinee con Moscú tras el conflicto con los EE. UU. por Taiwán.

Cuando se acabe esta guerra podrá ser estudiada, pero de momento la imagen que se ofrece de ella es la siguiente. Hay un agresor evidente y culpable, Rusia. Es cierto, pero no lo es que encarne el mal absoluto, que es patrimonio de Satanás. En la información se destacan las víctimas civiles inocentes, pero no se habla de los frentes. Se dice con toda tranquilidad que “los rusos nos quieren matar a todos”, lo que es absurdo, porque el único caso conocido de una operación para exterminar a la totalidad de un pueblo es el holocausto judío organizado por los nazis, y en el que colaboraron voluntarios ucranianos.

Se oculta que Ucrania ha movilizado a todos los hombres entre 18 y 65 años y que tiene que frenar la salida del país de gente que no quiere ir a la guerra, al igual que en Rusia, razón por la cual Putin no se atreve de momento a la movilización. Ucrania y Rusia utilizan mercenarios de distintos países -Ucrania de 55 distintos. Son muy difíciles de controlar, y por eso algunos generales ucranianos no los quieren. Zelenski ha cesado a su jefe de estado mayor, al fiscal general, a varios generales, ha prohibido la oposición política y monopoliza los acontecimientos fotografiándose en todos los lugares que puede: frentes no peligrosos, hospitales. Ha llegado a prohibir a todos los militares y funcionarios que den ninguna información sobre la guerra, pues solo la puede dar él. Es entrevistado por la revista Vogue y su mujer se reúne virtualmente con las de otros mandatarios mundiales para pedir de entrada 720.000 millones de dólares para reconstruir al país manipulado por líderes occidentales para que siga en una guerra de la que será su propia víctima.

Pero en esta guerra ha nacido un nuevo culto a la personalidad, basado en los tuits, los selfis y la repetición de los mismos lemas, hecha con el convencimiento de que muchas veces las verdades no son más que las mentiras que se repiten más veces.