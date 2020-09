El nuevo radicalismo de clases medias

DESDE 1990 o antes, el obrerismo tradicional, con su énfasis en el bienestar material y un mayor descuido en asuntos relativos a libertad y derechos individuales, daba pasos hacia una nueva cultura política, no más liberal pero tampoco inspirada ya por el marxismo, como en tiempos del capitalismo de producción, sino por clases medias más escolarizadas, acomodadas y radicalizadas, asociadas a la economía global tecnificada consumista.

Esta izquierda (socialdemócratas podemizados, Podemos, comunistas residuales y otros movimientos) centra ahora su acción en aspectos inmateriales como la diversidad sexual o la condición femenina y riza el rizo de las viejas identidades grupales tratando de promover una acelerada transformación de la conciencia individual manteniendo el control del interés político en este proceso de identificación personal y grupal mediante la presión sostenida y ciertas reformas legislativas, procurando imponer rápidos cambios de valores y modos de conducta que a veces violentan la equidad por su nuevo y doctrinario puritanismo de rígidas convicciones.

Tal puritanismo es una de sus muy abundantes diferencias, no con la izquierda obrerista sino con la sesentayochista posterior, de la que la apenas toma el espontaneísmo y desobediencia civil pero llevándolos a conductas antisociales de comités juveniles de acción separatista, de aliento a okupas, escraches, etc. Pese a las crisis económicas desde 1973, tal izquierda, centrada en ciertos aspectos no económicos, suele buscar por ello a la decaída vieja izquierda obrerista tratando de heredar su imagen tradicional de valedora de los intereses materiales populares mediante algún modo de nuevo socialismo.

Desde 1945 se sucedieron tres izquierdas: la socialdemócrata y comunista de guerra fría, unida a industria pesada y a políticas sociales de reconstrucción (1945-1965); izquierda de los 60 (1965-1973/1990), rebelión juvenil de clase media más democrática, próxima al individuo, al liberalismo y a los derechos civiles que el nuevo radicalismo de clases medias y ajena tanto al puritanismo y estrechez de la vieja derecha y nueva o vieja izquierda como al incontrolado desarrollismo utilitarista. Su sesgo anticonvencional, casi anarquista, tendría hoy por divertida, de puro extravagante, la imagen rosa, elitista y distinguida, a lo Evita, de una ministra de lenguaje populista, el traje de boda relamido de otro, y hasta el rebuscado desaliño de las mangas de camisa y vaqueros caídos en una recepción real o un Parlamento. Aquella izquierda se diluyó en la sociedad tras sanear la vida social y cultural de posguerra.