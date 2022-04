El “Orfeón Terra a Nosa”, y la Banda Municipal, en Bonaval

Concierto en la Igrexa de Bonaval con el “Orfeón Terra Nosa” y la Banda Municipal- 20´00 h.-, con un programa propicio para estas fechas, “Sinfonía sacra”, en el ciclo “Rutas e Sinfonías” y bajo las respectivas direcciones Mateo Iglesias y David Fiuza Souto. Para comenzar, una obra de Desiré Louis C. Dondeyne (1921/2015), la “Symphonia Sacra” en sus tiempos: “Entrée et Aspersion”, “Tourments et Priéres”, “Letanies” y “La verité salutaire”. Este compositor francés, se formó en el Conservatorio de Lille, para continuar en el de Paris, especializándose en repertorio de agrupaciones de viento, y una de sus iniciativas de mayor rango, fue el período en el que ocupó la titularidad de la plaza en la “Musique des Gardiens de la Paix”, que se ratificará posteriormente con la dirección del Conservatorio Issy-les- Moulineaux, entre 1980/6. Fue su especialidad los repertorios para orquestas de viento y en los repertorios sobre los que trabajó, destacan obras de Jacques Castérède, Louis Durey, G.Fauré, Florent Schmitt, Germaine Tailleferre, Kurt Weill, Jacques Ibert, Koechlin o Darius Milhaud. En su catálogo, junto a la obra que se nos ofrece, sobresalen la “Petit Symphony Landaise”, “Caractéres”, “Classic suite Fantasie” o la “Suite parodique”.

Maurice Duruflé (1902/2015), tendrá un par de piezas: “Notre Pere” y “Ubi Caritas”, compositor que en el repertorio sacro, merece mención por el “Requiem Op. 9” o los “Quatre Motets sur des Thèmes grégorienes Op. 10”, además de la “Messe Cum Jubilo”. Había sido alumno del maestro d capilla de la catedral de Rouen y en París disfrutaría de las docencias de Eugène Gigout (órgano), y de Paul Dukas (composición), ampliando también en órgano con Louis Vierne y Charles Tournemire. Sería elegido para tomar la plaza del gran órgano de Saint-Étienne-du-Mont, en la capital francesa, a partir del año 1930, compartiendo actividades con la de su maestro Vierne en Sainte-Clotilde en Notre Dame. Una carrera que le llevará a visitar los Estados Unidos, en calidad de concertista. Entre sus virtudes, gozaba del privilegio de comprender en toda su dimensión, el legado de su apreciado Paul Dukas, atendiendo en especial el buen gusto y la sencillez o los cuidados detalles en lo relativo a la expresión. En ese apartado para el órgano, las “Trois dances”, para ese instrumento con acompañamiento de orquesta, se aceptan como de especial atención, que se une al de las obras sacras ya citadas.

Charles Gounod, tendrá la “Messe brève en Do m. nº 7”, de 1890: “Kyrie”, “Gloria”, “Sanctus”, “O Salutatis”, “Hostia” y “Agnus Dei”- en transcripción de Martin Baumgarter-, compositor que en este espacio, añade una ”Messe en Sol M.”, la “Messe dite de Clovis” o la “Messe de Saint-Jean”. La obra que se ofrecerá, está escrita para solista, coro a cuatro voces y acompañamiento de órgano o piano. Gounod, músico prolífico, había nacido en un ambiente cultural de élite, con un padre merecedor de un Prix de Rome, en pintura y de una destacada pianista. Tuvo el privilegio de haber tenido como maestros a A. Reicha, Halevy, Leseur y de Paer. En su traslado gracias a una beca a la Villa Medicis,, también con el respaldo del Prix de Rome, le facilitó el descubrimiento de obras de V.Bellini, G.Rossini, G.Donizetti. Una biografía compleja, que le arrastró a una crisis de misticismo, que traería como consecuencias el enfrentamiento con su familia, llegando a firmar sus cartas con el apelativo de “l´abbé Gounod”. Desde 1843, se haría cargo del órgano de la Capilla de “Missions Étrangères”, de la que sería también maestro de capilla. Otro será el Gounod del que la posteridad guardará memoria, especialmente desde su encuentro con Pauline Viardot, en 1851, pero quedémonos con estos repertorios corales, entre obras sacras y profanas, a los que se añaden oratorios, himnos, motetes solemnes y diversas recopilaciones.

Héctor Berlioz, con la “Grande Symphonie Funébre et Triomphale”, en sus tres tiempos: la “Marche funèbre”, cuyo tema principal es un largo dibujo, y que resulta en definitiva una marcha destinada a ser interpretada por una fanfarria que se desplaza en medio de un inmenso gentío, por barrios populares, entre claras explosiones estrepitosas, recordando los años de las barricadas. Una marcha con largos desarrollos melódicos y de una gran dignidad de expresión. El episodio espectacular que contextualiza el movimiento, se reafirma con un ataque de gran violencia. La “Oraison funèbre”, contribuye a un estado que nos deja perplejos , gracias a un portentoso solo de trombones, y que alcanza un talante operístico, para trasladarnos a una especie de aria vocal, en su apariencia, en la que el autor, parecía haber olvidado el texto en la partitura. La “Apothéose”, final, permite la entrada de coros, con la que Berlioz pretendía hallar el entroncamiento con las tradiciones populares. Tuvo a bien realizar variadas revisiones, quizás condicionado por las dificultades que entrañaba esta composición