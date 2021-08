El oro de los sueños

¡AH, el oro! Esa vieja pasión de la humanidad. Más hermosa me parecía la corona de olivo o de laurel (en Atenas, en los Juegos de 2004, volvieron a usarla: los atletas se miraban unos a otros). Pero lo de colgarse una medalla... está en lo más profundo de nuestros ritos. Y también se dice irónicamente, de los que se atribuyen un éxito que, en realidad, pertenece a otros. Pasa más de lo que creen.

El oro es un viejo sueño desde las sociedades antiguas. Símbolo del poder y la gloria, por encima de su valor real. Los seres humanos siempre hemos atribuido significados metafóricos a los objetos, no solamente a entidades intangibles, espirituales, sobrenaturales o fantasmagóricas.

Está ese instante en el que lo mágico se asocia directamente a lo físico, no sólo al poder de la palabra. El brillo es la cualidad que establece la gran metáfora, quizás también la pureza del metal, y ello sin que los antiguos conocieran su verdadero origen... Y luego, a lo largo de la historia reciente, está la pasión de los alquimistas, la piedra filosofal que convertiría todo en oro, como también hacía el frigio Midas para su desgracia, esa magia practicada bajo el halo del misterio de las catedrales (siempre hay que leer al enigmático Fulcanelli). Pero en los Juegos Olímpicos los antiguos consideraban que una manzana y un poema, en el que se cantaba el nombre del vencedor, eran recompensas mucho más hermosas y apreciadas.

Pienso en cómo la ‘medallitis’ se convierte cada cuatro años en un elemento mediático de primer orden. No sabía (pero me he levantado a mirarlo, en contra de lo que diría Umbral) que en los Juegos modernos sólo se entregaban preseas de plata en los comienzos, y que las de oro, siguiendo en cierto modo las recompensas propias del estamento militar, apenas llegaron en 1904, en la llamada Tercera Olimpiada, la que tuvo lugar en San Luis, Misuri, durante la Feria Universal de aquel año: parece que no fueron unos Juegos para recordar, sino más bien para lo contrario. Pero se recordarán porque allí se instauró, como decimos, la entrega de medallas de diferente metal para los tres primeros clasificados. La carrera del oro empezaba allí.

Es cierto que ya en la antigua Grecia el carácter competitivo de los artistas, sobre todo músicos, y los atletas estaba muy marcado. Los Juegos, los de Olimpia, por ejemplo, están en el origen de estos que hoy terminan en Tokio, como es bien sabido, y sin duda alguna conllevaban un sentimiento de fraternidad panhelénica, que superaba el concepto de las ciudades-estado. No sé si esa fraternidad es hoy la de todo el planeta, pero debería serlo.

Ese carácter competitivo no sólo no ha desaparecido, sino que en la sociedad actual está profundamente exacerbado. Lo vemos cada día, en casi cualquier cosa. No me sorprende, desde luego, el significado sociopolítico que, en general, se les atribuye a las medallas conseguidas. De manera especial al brillo del oro que te hace saltar olímpicamente en el medallero. Y en algunos países la lucha por los metales parece un asunto de la mayor importancia. En Grecia, al menos, una tregua sagrada cubría todo el territorio, pues había que asegurar a los atletas para que alcanzaran los Juegos con plena salud.

Esta lucha por el oro de los sueños, ese medallero implacable (que nos coloca en un lugar modesto), dice mucho del esfuerzo, sí, pero también de cómo los países se comparan y dirimen su relevancia planetaria. Algo inevitablemente humano, supongo.