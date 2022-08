El pacto de Casado

¿Es Feijóo de fiar? A cuenta del pacto firmado por el anterior equipo al frente del Partido Popular para la renovación del Poder Judicial, el ministro Félix Bolaños dice que Feijóo, como no lo cumple, no es de fiar. Pero el ex presidente de la Xunta ha dejado claro una y otra vez que no es rehén de sus antecesores –Pablo Casado y los suyos– y que él tiene su propia hoja de ruta. El de Os Peares se defenderá hoy de las acusaciones del nuevo ministro estrella en una visita a Porto do Son.

¿Es Ursula von der Leyen la principal valedora internacional de Pedro Sánchez? Muchas veces lo parece. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha aplaudido más de una vez la gestión del Gobierno de España. Lo hizo, por ejemplo, respecto al plan de resiliencia presentado para hacer frente a las consecuencias nefastas del covid. Y lo volvió a hacer ayer respecto a las medidas de ahorro energético. Justo el día en el que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, hizo balance del decreto puesto en marcha hace una semana –el de los escaparates y el aire acondicionado–.

¿Cuándo logrará la Universidade de Santiago subir en el ranquin de Shanghái y posicionarse entre las 400 mejores universidades del mundo? Respuesta:

El año que viene, si Dios quiere.