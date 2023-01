El papa, la reina y el rey

HASTA en sus metros finales, la carrera de 2022 marcó estilo. Fue un año de mucha muerte. Las estadísticas dicen (no soy Kiko Llaneras) que ha muerto más gente de la que debía, por la pandemia, evidentemente, ya sin sumar guerras, desastres, catástrofes, malos azares y la muerte natural, tan injusta como las otras. Y no han nacido tantos en el mundo desarrollado, signifique eso lo que signifique en estos tiempos atropellados. Saldo negativo, territorios vacíos o vaciados, casas desoladas, envejecimiento veloz, pero, pero, ojo al dato, ya somos 8.000 millones de seres humanos. O sea.

No son cifras contradictorias, sino que hablan, cómo no, de la gran desigualdad del planeta. Y de cómo las cosas suceden de diferente forma según de qué lugar hablemos, por más que la globalidad marque sus tendencias e imponga sus gustos. No tengo nada en contra de los que nos piden que seamos optimistas con respecto a los próximos doce meses (se dan poderosas razones, o quizás no tanto...), pero ahí está la tendencia, la curva... Llevamos tiempo involucrados en el prodigioso arte de tomar bien las curvas, que son innumerables y feroces: la de los contagios, la de los precios, la de la intolerancia, la del nuevo autoritarismo, la de la violencia contra las mujeres, los indefensos y los desfavorecidos, la de la soledad...

2022 nos deja, sí, muchas cifras atroces, casi como cualquier año, pero su eco se prolonga más allá de las fronteras del calendario. O eso me temo. Fue el año en el que murió Isabel II, la reina de Inglaterra, y eso sacudió las pantallas algunas semanas. Fue el año en el que murió un papa, Benedicto XVI, aunque fuera emérito: y lo hizo el último día. Y fue el año en el que murió un rey: Pelé, el rey del fútbol. Más allá de la cosecha de nombres principales, que, por supuesto, son algunos más, está ese aire triste de tanta muerte anónima, anónima para los grandes titulares, pero muerte al fin, ese aire que desprende el cadáver del año recién fenecido. Se acumuló la muerte, pero también brilló la esperanza del progreso médico, quizás lo mejor que nos ha pasado. La ciencia ha iluminado la enorme oscuridad de este tiempo. Y poca más luz, la verdad sea dicha, se ha diseminado sobre nosotros, los cuerpos temerosos de la modernidad. Hay evidencias de graves retrocesos.

2023 se inicia con los funerales del papa Benedicto, y con el debate sobre su figura. Dicen que hijo de la crisis, como todo ahora, pero más en el sentido etimológico: la lucha. Su condición de intelectual no le habría favorecido, pues estos son tiempos en los que todo lo intelectual se pone bajo sospecha. En cuanto a la reina de Inglaterra, a la que se atribuyó una sombra alargada sobre su hijo, rey, ¿no tienen la sensación de que ha muerto hace mucho más tiempo? La Historia viaja hoy a gran velocidad. Y más allá de nostalgias de viejas grandezas, que reverdecen en algunos otros lugares del mundo, la realidad se impone, tozuda, y el brexit palidece. ¿Qué dirá Carlos, que durante tanto tiempo permaneció a la espera? Quizás no diga nada.

El año se inicia con este tono funerario. Y en Brasil coincide el segundo mandato de Lula da Silva, después de tantas cosas, con la despedida del rey Pelé. Brasil, Estados Unidos, Rusia, China... ahí están, copando una vez más los titulares. Seguramente tendremos que construir muchas cosas sobre las ruinas en el nuevo año. Seguramente tendremos que construir sobre la muerte, sobre el exceso de muerte. Sobre tantos nombres que no conocemos.