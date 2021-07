El pecado de la carne

EN las últimas horas se ha agitado el debate de la carne y ha sucedido dentro del propio Gobierno. La nutrición es hoy uno de los asuntos de más calado, relacionado directamente, por supuesto, con los modos de producción y su impacto, también, en el medio ambiente. Nada nuevo, en este sentido. Sabemos lo que la huella de la actividad humana sobre la Tierra supone, es un tema candente, nunca mejor dicho. Pero como sucede en todos los órdenes de la vida nada es totalmente blanco ni negro, aunque la tendencia contemporánea sea, ya saben, llevar todas las discusiones al extremo, sin pararse mucho en los matices.

Ya digo que vivimos tiempos muy maniqueos (lo decimos casi cada día): imagino que tiene que ver con una sociedad reeducada en la prisa y dirigida hacia la simplicidad argumental, algo que da muchos menos problemas que el pensamiento elaborado. La tendencia a dirigir a la población a base de eslóganes, mimetizados con el caldo mediático reinante, no ayuda mucho.

Pero miren por dónde ha sido una frase, una tan sólo, la que ha puesto contrapunto a la polémica declaración del ministro de Consumo, Alberto Garzón, en la que pedía, si no recuerdo mal, una disminución de la ingesta de carne roja. Una frase pronunciada desde Lituania por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no parecía alimentada por argumentario urgente ni por lecturas de vísceras de los arúspices, como sucede tanto en política, sino que le vino aparentemente sin más a las mientes, y de ahí a la boca: “A mí, donde me pongan un chuletón al punto... eso es imbatible”.

Me dirán que es la declaración menos políticamente elaborada de Sánchez a lo mejor en meses, incluso es una declaración vuelta y vuelta..., pero se diría que le salió del alma. O del estómago. Las televisiones constataron de inmediato el disenso cárnico, apoyado en el rostro de Garzón mientras escuchaba la frase de Sánchez, la del chuletón al punto. Una frase que, se quiera o no, va más allá de los eslóganes de diseño que tanto se estilan.

No seré yo quien pretenda argumentar en lugar de los expertos en nutrición, los científicos o los ganaderos. Por ascendencia familiar sólo tengo un poco de lo último, pero también soy un gran defensor de lo que la ciencia dice. Ayer escuché ampliamente al profesor Badiola, que algo de esto debe saber, defendiendo el consumo de carne (de manera más técnica que Sánchez, como es normal) “especialmente en las fases del crecimiento”, junto, vino a decir, “la alta calidad biológica de sus proteínas” y el enorme esfuerzo innovador de este país en seguridad alimentaria. Eso fue lo que dijo.

Que Luis Planas, el ministro de Agricultura, haya colisionado con las posiciones de Consumo puede ser un problema político, o no serlo, pero lo que no admite duda, como el ministro indicó en la SER, es que el sector ganadero, como el agrícola, es una parte muy importante de la riqueza de este país.

Por supuesto, tengo numerosos amigos vegetarianos, incluso familiares, aunque yo no lo sea. Respeto, faltaría más, cualquiera de esas decisiones personales sobre la nutrición, y también la filosofía que llevan implícita, incluyendo la de aquellos que abominan del sacrificio animal. Pero, una vez más, en política hay que volver a los debates complejos, contextualizados e informados. Lo contrario será como pinchar en hueso.