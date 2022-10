El pianista Julio Mourenza, en el ciclo “After the Whale” del Museo Belas Artes, de A Coruña

Dos serán los conciertos que acompañen la exposición “After de Whale” del Museo de Belas Artes de A Coruña, en diálogo con Manuel Vilariño, un primer concierto a cargo del pianista Julio Mourenza, el próximo día 20, en el Salón de Actos- 20´00 h.-, un pianista que tuvo como primera maestra a Natalia Lamas, antes de continuar en la Musik Akademie der Stadt Basel (Basilea, Suiza), en donde asistió a las docencias de Lazslo Guymest (piano), Gerard Wyss (Música de cámara), Albert Guttmann (acompañamiento), una de sus especialidades como repertorista y Rolf Möser, en clave y fortepiano, propicia materia para la obra anunciada en este concierto, las “Variaciones Goldberg”, de Johann Sebastian Bach. Amplió posteriormente en la Academia Ferenz Liszt, de Budapest, con el maestro Kornel Zempleni, entre 1995/6, realizando masters en nuestro país, con insignes como Ferenz Rados, Charles Rosen o Paul Badura-Skoda, convirtiéndose en un valor activo de nuestros profesionales más prestigiados, por sus continuas colaboraciones como la llevada a cabo con Maximino Zumalave y la “RFG”, ofreciendo en programa el “Concierto en Do M. K. 467”, de W.A. Mozart, o las “Canciones Xacobeas”, de Antón García Abril, con la mezzosoprano Teresa Berganza, en el Auditorio Nacional.

Estas variaciones “Goldberg BWV 988”, piedra de toque para clavecinistas y pianistas de estirpe más contrastada, y con el desafió de las figuras míticas de Glenn Gould; Claudio Arrau, en otras fronteras; Rosalyn Tureck, el clavecinista por excelencia Trevor Pinnock, y su reflejo posible en Gustav Leonhardt. Larga e inagotable estela en la que también cifran su opinión Kenneth Gilbert, Murray Perahia, Ton Koopman, Blandine Verlet, Pierre Hantaï, András Schiff, siempre desde perspectivas para provocar desencuentros afortunados, en las opiniones de los aficionados y más todavía en los propios intérpretes. Una leyenda a cuestas, claramente aumentada por uno de sus primeros biógrafos, Forkel, allá por 1740, recreándose en el embajador ruso, el conde Keyserlingk, quien demandaría al maestro una pieza para aliviar en lo posible, las neurosis insalvables que padecía permanentemente. Leyenda aumentada y cultiva, para regocijo de curiosos. Esa obra que se confiará al clavenista del noble Johann Gotlieb Goldberg (1727/56), precisamente un antiguo discípulo y admirador.

E.T.A. Hoffmann, en su relato “Las pasiones musicales del director de orquesta Johannes Kreisler”, se cebará en la estrechez de miras de una clase provinciana, para entender el gran arte de la música. Hoffman y Forkel, en diálogo picajoso y de consabidas dobleces sentenciarán: “Entonces se me acerca el barón, mi antiguo tenor y me dice: ¡Mi viejo y querido señor directos; interprétenos alguna improvisación maravillosa, por favor, toque una improvisación para nosotros! ¡Se lo ruego! Le respondí que aquel día no estaba yo para improvisaciones y mientras hablábamos de este asunto, un demonio en forma de petimetre, con dos chalecos, saca de debajo de mi sombrero las “Variaciones” de Bach, , pensando que eran variacioncillas del estilo de “Nel cor mi non più sento”, o “Ah! vous dirait-je, maman”, etc... y quiere oírlas, pretende que las toque. Me niego, y todos se me echan encima. Bien, pues las van a oír y van a reventar de aburrimiento, y me pongo a la tarea. A la tercera se marchas varias damas, seguidas de hombres de testa imperial.

Röderlein, al ser su profesor e intérprete, aguantaron como si estuvieran sufriendo un tormento, hasta la nº 12; al llegar a la 15, el tipo de los chalecos emprendió la huida. Por una exagera cortesía, el barón permaneció hasta la número treinta, bebiendo una gran cantidad de ponche que Gottlieb había puesto para mi encima del piano. Habría concluido sin más percances, pero en esa variación, el tema me arrebató sin que pudiera resistirme. Las hojas en cuanto se convirtieron de pronto en un folio gigante, donde aparecían escritas mil imitaciones y ampliaciones del tema que debía tocar. Las notas cobraron vida, titilaban y brincaban a mi alrededor- de las yemas de mis dedos salía fuego eléctrico hacia las teclas- y el espíritu del que brotaban se impuso al pensamiento; toda la sala se llenó de un denso efluvio en el que las velas ardían con luz cada vez más tétrica. De pronto asomaba una nariz, luego un par de ojos, pero enseguida volvían a desaparecer. Así, me quedé solo sentado con mi Johann Sebastian Bach. Y atendido por Gottiliebe , como si fuera un “spiritus familiaris”. En ello seguimos sobre esta saturación de apreciaciones, de las que el romántico y especialista Johann Nikolaus Forkel, dejará un largo reguero en esa Über Johann Sebastian Bachs Leben, Kunst und Kunstwerke”, trabajo sobradamente mentado por críticos e historiadores.