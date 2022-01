TODO vuelve demostrando que la existencia es circular y cosas o asuntos, considerados superados o en desuso, retornan inexorablemente. Simplemente es necesario un caldo de cultivo adecuado para ver cómo modas o costumbres de nuestros abuelos se imponen y usan. Fíjese, hoy a nadie se le debería antojar salir a la calle con un penacho barroco en el sombrero, excepto que sea tiempo de carnaval. Y a pocos se les ocurre resucitar el plumero, descendiente del penacho, como se hacía en siglo XIX para definir una postura política. Pues miren por dónde, penachos y plumeros han vuelto.

Me explico. Pásese por los escaparates dónde se anuncian disfraces carnavalescos y verá cuantos penachos anacrónicos están en venta. Han vuelto y resultan divertidos porque el caldo de cultivo de la fiesta tradicional lo fomenta. También, de un tiempo a esta parte estamos padeciendo la imposición de otra carnavalada más peligrosa llamada extrema derecha, con sus fanfarrias de símbolos, banderas ondeando al viento, proclamas excluyentes, racismo, misoginia orgullosa y demás aditivos, que los demócratas consentimos, porque creemos en la diversidad de pensamientos, mientras los militantes extremos no consienten nuestra existencia vital.

De unos meses a acá veo cómo voces de extrema derecha, hasta hace nada sobrios militantes de derecha normal, han recuperado el apelativo del plumero para marcarnos a quienes no pensamos como ellos. Así, rara es la semana, que no recibo media docena de comunicaciones afeándome que “se me vea el plumero”. Esto es, que mi pensamiento es de izquierda y se manifiesta en mis escritos, como vengo haciendo desde que empecé trabajar en los medios de comunicación y publicar libros. En los años setenta, vigente el franquismo, lucir ese denostado plumero contra el régimen podía ser valiente o temerario. A algunos nos costaron multas, a otros compañeros inhabilitaciones, cárceles o exilio.

Hoy no debiera ser motivo de amenaza, sin embargo el caldo de cultivo, que está resucitando el anacrónico plumero, no invita a la tranquilidad democrática. Por desgracia y para mal todo retorna.