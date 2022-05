EL viernes veinte de mayo debería pasar a la historia de nuestra democracia como el día del poder miserable. El ex rey corrupto, Juan Carlos I, puso a Sanxenxo y a Galicia en el mapa internacional de la desfachatez. Sí, también de la tolerancia cortesana y de la estulticia del pueblo sumiso y vitoreador. Pasé el día, aun no deseándolo, escuchando hablar de la impaciencia de los medios ante el regreso del prófugo voluntario.

Al filo de la madrugada, ya el Borbón instalado en casa de un amigo gallego, me senté a ver en Netflix un documental sobre la muerte y posible asesinato de Marilyn Monroe por la CIA con la complicidad de sus dos amantes, los hermanos John y Robert Kennedy. De las contradicciones del misterio quedaron exculpados, sin despejar las dudas, los dos poderosos. Antes de apagar el televisor me empapé del triunfo de Isabel Díaz Ayuso en el seno de su partido, premiando a algún que otro investigado por las comisiones de su hermano, y aplaudida por el alcalde Almeida, también enredado en lucrativas adjudicaciones municipales a la jet.

Me fui a la cama pensando que esta pareja de personajes madrileños no se lo van a poner fácil a Feijóo, amigo del alcalde Telmo Martín, quien estará feliz de haber salido en todas las televisiones del mundo recibiendo al mejor propagandista del turismo de playas masificadas de Sanxenxo. Y debieron de haberme quitado el sueño las maniobras de la OTAN, el paso al frente de Finlandia y Suecia, el terrorista Putin, su cómplice el turco Erdogan... porque me puse a reflexionar sobre las miserias del poder y de la impotencia de quienes estamos obligados a sufrirlo.

Nada ha cambiado en los doscientos últimos años, excepto que hoy lo sabemos casi todo y participamos de la existencia gracias a los medios de comunicación. Los esquemas de las guerras son idénticos. Los abusos económicos, sexuales o de cargos, funcionan igual. Juan Carlos no se ha movido un ápice de la tradición familiar borbónica desde Felipe V y su hijo, el sexto con ese nombre, tarde o temprano también dará su campanada. Es el poder del poder.