EL TIEMPO pasa y el pollo de Madrid crece. A este paso, pronto será gallo. Va paralelo a la epidemia, que lo ha encabronado todo. En este país somos un poco así, salvo excepciones: no nos basta con una bronca, sino que tendemos a diversificar. En realidad, es el tono del mundo. Hay una querencia por la bronca, vaya usted a saber por qué. Nada se mantiene cerca de la moderación o el consenso, que, como siempre digo, es cosa de flojos: hoy lo que pitufa es andar de mala leche, el ceño fruncido y siempre dispuesto a disentir. Hay quien se cree guay con el rollo intimidatorio y palabrero, como le suele pasar a Trump, que ya está otra vez quitándose la mascarilla. Pero eso no sucede en Madrid, es cierto. En este país ya tenemos bastante con lo nuestro. Nos han acostumbrado a que engorde la vena del cuello, corazones, a marcar la distancia en el lenguaje, así que la realidad mejor ni hablamos. Mucha gente piensa que tanto pollo es cansino, no tanto porque la política se aparta cada vez más de los ciudadanos, sino porque se enroca en sí misma, no deja de hablar de lo suyo que, a este paso, será cada vez menos lo nuestro.

El pollo de Madrid tiene un notable impacto mediático porque Madrid es grande (aunque en términos europeos, y no digamos americanos, tampoco tanto) y allí todo es más complejo de gestionar. Pero también tiene Madrid condición de símbolo, ahora rompeolas de adjetivos no siempre deseables, y en este plan. No es verdad que nadie sea de Madrid, hasta ahí podíamos llegar, pero lo cierto es que mezcla bien, la gente suele pasar mucho de preguntar identidades, la gente corriente, me refiero, que es la que hace una ciudad. Ese delicioso anonimato de Madrid es lo que la convierte en hervidero, a ratos muy doméstico y vecinal, aunque estés a dos pasos de las ilustres instituciones. Puede que no tenga el empaque arquitectónico de otras grandes urbes, aunque tampoco es manca, pero su encanto recae más en los estratos de la vida diaria, incluso en los escombros del corazón que deja a veces la luz de la tarde, en ese resistirse a una globalización de ingeniería mediática, aunque imagino que irá cayendo en ella, con ese toque de poblachón que, maravillosamente, le sale a reducir a veces por las costuras de la modernidad.

Ahora, como mandan los cánones de la comunicación moderna, Madrid parece un gran teatro de disputas, no diré de garrotazos en el barro, aunque quizás Goya sí lo diría. Madrid, tan símbolo de encuentros y al tiempo tan denostado por las a veces olvidadas periferias, aparece en las pantallas como un lugar donde la política dirime sin disimulos sus diferencias y sus enconamientos, donde crece el cuerno largo de la contemporánea hoguera de las vanidades, donde parece que a ratos se ensaya un número más de la polarización mundial, esa moda perversa. Ahora empezamos a ver que las bondades de la pandemia, es decir, el amor y la paz mundial que nos traería al ver el tamaño de nuestra fragilidad, eran una milonga, al menos a corto plazo. Las televisiones nos muestran cada mañana este crudo espectáculo de la escena matritense. Todo tiene un permanente tinte acusatorio, todo va subiendo de tono como en una riña de patio de colegio. Y la gente, esperando. Esperando a Godot.