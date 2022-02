El PP en apuros

LOS SUCESOS que conmovieron estos días al PP y a la opinión pública tienen como rasgo central el que, siendo la discreción en los asuntos internos un rasgo pretendido por los partidos -no digamos ya el ventilar argumentaciones personales ad hominem-, una de tantas calladas luchas por el poder emergió a la superficie en esta última forma y, brusca e inesperadamente, arrasó como un volcán. El asunto tiene difícil solución dados los protagonistas: el presidente del partido y la más popular entre los dirigentes jóvenes regionales, que ocupa plaza en Madrid.

No sé en qué pueda acabar la investigación sobre el pretendido tráfico de influencias que Casado atribuye a Ayuso, pero sorprendería hasta la estupefacción el modo de proceder de la dirección del partido de no conocer la existencia de un problema previo en apariencia trivial: si se debería celebrar o no antes del Congreso del partido el congreso del PP madrileño (un tozudo empeño personal de Díaz Ayuso que hace poco me recordaba aquí el pleito por igual motivo entre Largo Caballero y Prieto en 1936), pero con un fondo de lucha por el poder como el que también existía entre los dirigentes socialistas de Madrid y del partido en vísperas de la Guerra Civil. O al menos así pudo ser interpretada por Casado (quizá equivocadamente) la pretensión de Ayuso, a quién con una aparente inquietud la dirección había visto convertirse de la noche a la mañana en una estrella emergente del firmamento del partido capaz de amenazar su propia posición, aunque esto sería mezquino.

El problema viene de antiguo y es anterior al precedente conflicto con Cayetana Álvarez de Toledo en que, siendo a mi juicio más correcta la actitud de esta última, había existido un problema de formas por su parte hacia la dirección. Quizá también en el caso de Ayuso, pero lo que aparece más claro en la gobernación de este partido es que la dirección no gestiona bien y crea una imagen de contradicción e inconsistencia, de debilidad y autoritarismo, de servilismo y hostilidad hacia Vox, que es inconveniente para el PP. Casado es un buen parlamentario que nunca debió presidir su partido.

A estas alturas, decía, tiene difícil solución. A Ayuso no la puedes expulsar de Madrid sin caída del voto, y culpar de todo a los asesores de Casado no basta para solucionar el fondo del problema.