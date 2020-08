El PP tras Cayetana

DESDE que los compromisarios del PP decidiesen dar una patada a Rajoy en el culo de sus colaboradores al elegir sucesor tras haber sido desalojado de la presidencia por un error de cálculo, este partido quedó desorientado. Aunque probablemente con Ana Pastor al frente hubiese recuperado el equilibrio, ella, colaboradora de Rajoy, no se postuló como sucesora y Feijóo comprendió que Madrid no era su sitio. Casado era buen parlamentario pero joven e inexperto para secretario general de un partido en schock y noqueado que se dirigió al rincón opuesto al pacto contra natura (por amenazar intereses de Estado) con que Sánchez jugando con fuego le había golpeado. Allí encontró a Vox, centrado en reivindicar la españolidad a contundentes golpes de efecto ante lo que denunciaba no como errores de fin de legislatura sino como abdicación del PP.

La esperanza de que el giro nacionalista y conservador de Casado le diera ese 35 % de votos que precisaba para gobernar con un partido roto, en un país compuesto, de habas contadas, proclive al trapicheo social y 30 % de votantes contribuyendo conscientes o no a fragmentar el Estado, naufragó. Casado enmendó su línea, más o menos demócrata cristiana, para salvarse y salvar al partido. Añorante de la pegada de Vox nombró a Cayetana, quién respondió a expectativas de una oposición sin contemplaciones ni pelos en la lengua.

Transmitía sin embargo una imagen de suficiencia (en ambos sentidos de aptitud y arrogancia) que Casado consideraría incompatible con su autoridad y la disciplina, una imagen también menos convencional y más liberal que la suya. Su ruptura no sería pues ideológica pero hizo más creíble la voluntad de Casado de acercarse al centro (abstracción de una voluntad de justicia y equidad no distorsionadas por prejuicios) al contar con políticos como Pastor o Almeida de sesgo dialogante y competencia gestora, moderación que no debe confundirse con flaqueza porque debe ser compatible, cuando no valen melindres, con la más dura pegada.

Derribar de un golpe al otro está bien para cerrar filas pero es mejor mostrar sus inconsistencias poniendo en valor otra línea de acción más conveniente por la vía de los hechos. En política se gana a los puntos. Vivimos peligrosamente porque Sánchez ganó de un golpe, gestiona peor y gobierna a crédito no solo económicamente.