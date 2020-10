El presidente animado

EL ECO de la presidencia norteamericana siempre es muy notable, pero se ha acrecentado especialmente con la presencia de Trump, que suele llevar los temas de comunicación de una manera personal, tuitera y, según los expertos en comedia, deliciosamente caótica. Ahora, en plena campaña electoral, tras el surrealismo quizás inevitable de un debate, con declaraciones que acostumbran a cebar los temas de monologuistas y presentadores de los ‘show’ televisivos nocturnos, no son pocos los programas que se afanan en retratar de la manera más exacta posible el peculiar momento político que se vive en los Estados Unidos.

El retrato va de lo trágico a lo cómico, pasando por lo tragicómico, naturalmente. Hay apocalípticos que ven al país norteamericano en grave peligro de división, más allá de lo evidente, es decir, una división que podría acarrear graves consecuencias si, por ejemplo, escucho por ahí, Trump se negase a aceptar una derrota que todas las encuestas vaticinan. No creo que ocurra (lo de no aceptar la derrota, me refiero), porque, por mucho que vivamos un momento surrealista y kafkiano, en casi todas las partes del mundo, todavía hay resortes del ejercicio democrático que son fuertes y seguros: otra cosa es que las democracias se estén deteriorando.

Junto a estrenos como ‘La ley de Comey’, miniserie ahora mismo de moda que pasa por Movistar, lo que sigue atrayendo mi atención es la brillantez de ‘Our Cartoon President’, la serie de Showtime creada por Stephen Colbert y unos cuantos extraordinarios guionistas de comedia, conocida en España como ‘Animado presidente’, título con doble o triple sentido, si consideramos que la serie, es, en efecto una animada animación. En su tercera temporada, ha asumido directamente su papel de instrumento para la crítica política hilarante y poco correcta (políticamente, claro), por eso esta segunda tanda de episodios que ya puede verse, también en Movistar, discurre en torno a las elecciones, la campaña, el debate dentro de los Demócratas y, claro es, la situación provocada por el coronavirus.

‘Animado presidente’ me parece una herramienta extraordinaria, y mucho más en tiempo electoral, no sólo para desdramatizar la política, sino para entenderla mejor que con las herramientas habituales, algunas obsoletas. La política no es una broma, pero se entiende mucho mejor con sentido del humor. También con el sentido de humor de los propios políticos, ese que, por lo que sea, tanto echamos a faltar. Sin sentido del humor es muy difícil estar al frente de cualquier cosa, aunque sea una comunidad de vecinos.

Aunque ‘Animado presidente’ bebe de los sketches de Colbert en el ‘late show’ de CBS, o tiene su origen ahí, y en ocasiones ofrece guiños un tanto domésticos y para audiencias cercanas, no hay duda de que estamos ante una producción global, que analiza con ironía y un humor tan sutil como feroz y caricaturesco la personalidad de Trump, y, ya por extensión, la de Joe Biden, al menos en estos capítulos de la tercera temporada. Mientras la veo no puedo dejar de pensar en lo mucho que perdimos cuando desaparecieron los guiñoles del Plus. Lo más parecido que tuvimos aquí a una sátira política elaborada. Alcanzar el nivel de ‘Animado presidente’ no es cosa fácil.