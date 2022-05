El PSOE prefiere a Bildu

O alcalde compostelán é peón practicante. Esta condición foi seguramente unha das claves para recuperar o bastón de mando. Camiñar a cidade durante o seu período sabático no medio da súa longa carreira política foi a mellor precampaña electoral que podía artellar. Cada ola e adeus pola rúa eran medio voto no saco. Da vocación camiñante do resto da Corporación dunha cidade meta de peregrinos non se pode dubidar. Pero estas características, que no caso de Bugallo dou fe e nos demais edís supóñense, non se corresponden coas políticas reais que Raxoi aplica. Desde os tempos xa próximos á prehistoria en que se peonalizou o Casco Antigo apenas se deron pasos en favor dos viandantes. A humanización do Ensanche pouco mellorou a mobilidade das persoas. Non digamos no treito entre a Praza de Galicia e a Pórta do Camiño, con beirarrúas só aptas para equilibristas en ringleira. En Concheiros habemos de esperar a que rematen as obras, sen algunha vez ocorrera, pero o cruzamento coa Avenida de Lugo-Rodríguez de Viguri ten tódalas de ser punto negro. Seguramente o Apóstolo xa evitou algún atropelo. Non así os asubíos dos coches con que Santiago, a cidade, recibe aos peregrinos cando confiados tratan de cruzar a praza ao ver o sinal de prioridade peonil. Ao equipo municipal viríalle ben reler a Celso Emilio Ferreiro para lembrar aquilo de “Camiño a pé/e por iso é polo que/ vexo ou mundo tal cal é”.