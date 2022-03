OÍDME: ¿y si en vez de hacer todo lo que se nos ocurra para sacar a la gente de Ucrania, vamos nosotros allá? Imaginaos: cientos de miles, mejor millones de personas de todos los países europeos apareciendo en la frontera ucraniana, con las manos alzadas, sin armas, a pie, hasta Kiev, sólo gritando “¡parad ya la guerra!”.

Yo creo que nadie, ni siquiera el maldito Putin, sería capaz de hacerle frente a una acción de semejante envergadura. Sería, además, la primera vez en nuestra lastimosa historia en la que, de verdad, nos levantaríamos los pueblos en defensa propia. ¡Y qué bien le vendría a la misma Europa! Sí, sí, a ella entera. No sólo a Ucrania.

No dejéis de tener presente que en los últimos doscientos años, que ya le vale, eh, no hubo ni siquiera uno en el que no hubiese una guerra en alguno de los territorios europeos. Mirad: ya sólo en el malhadado siglo XX murieron en Europa por causas directamente relacionadas con la guerra más de cien millones de personas.

Echad la cuenta, eh, cien millones, que son muchas personas. Aunque sólo sea por eso, nosotros, los europeos, tenemos más obligación que nadie, en ninguna otra parte del mundo, de hacer la paz, de no consentir nunca más una guerra.

Y reconozcamos que sí que es cierto que la paz no sólo se fabrica con armas. O que por lo menos también pueden ser armas eficaces las manos limpias. Sin nada más que la razón de los bien nacidos. Eso que os digo: una multitud desarmada.

Si fuésemos capaces de hacer eso, la historia de la propia humanidad cambiaría de rumbo. Y nos quedaría, para siempre, una memoria honorable. Sin capitanes, ni más vencedores que no fuésemos nosotros mismos. Todos. Juntos. A una. ¡El Pueblo!

Es probable, sin embargo, que yo, solo, desde esta lejana esquina del finisterre europeo, por mucho que grite, no sea capaz de lanzar como es debido esta convocatoria. Seguro que precisaría muchas más voces. Más incluso de las que podríamos reunir entre vosotros y yo. Pero os digo lo que pienso y os reclamo ayuda; no vaya a ser que se nos oiga en alguno de los sitios en los que se forman voluntades y entonces sí que cundiese la llamada.

Imaginaos, otra vez, os pido, la gloria de poder decir “nosotros, los europeos, juntos, el pueblo, hicimos la paz”. Nosotros, digo, que ya hemos hecho tantas guerras, yendo, por vez primera, delante de nuestros propios pasos, sin líderes ni redentores. Nosotros: ¡el pueblo! Entonces sí que valdría la pena que nos reconociésemos como europeos.

Y entonces, también, quedarían los malos señalados para siempre, sin necesidad de más castigo que el desprecio.