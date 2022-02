AHORA, con lo de las elecciones en Castilla y León, las televisiones se adentran por pueblos adecentados, pero solitarios. Las cámaras (salvo las de los canales cercanos) no suelen ir mucho por allí. Apenas hay testigos de la soledad. Pero la soledad flota sobre los Campos de Castilla, como un platillo volante.

Hablo, claro de pueblos pequeños, a veces no tanto. La despoblación es un mal general, sucede en todo el país, forma un binomio destructivo junto al envejecimiento, salvo en las ciudades que van recibiendo más y más población, gente con alguna esperanza, convirtiéndose en esos lugares gigantes que se ven iluminados desde la Estación Espacial Internacional. En lo rural, desde lo alto, se observan grandes extensiones de oscuridad. Y de silencio.

La desesperanza, o el lugar donde habita el olvido, es ese tambor del llano (a veces montañas y valles) en el que no se observa la luz del progreso, sino la tiniebla de la parálisis o las sombras del ocaso. No es algo exclusivo de Castilla y León, claro que no, la España vaciada, como se llama ahora, es mucho más que eso, y abarca extensiones considerables, casi inabarcables. A mucha gente se le cayó el pueblo, se le fue al carajo. Y la cosa no sucedió de un día para otro, sino que fue ese languidecer casi imperceptible, ese vaciarse como se vacía un depósito o una bañera, que nunca crees que se vaciará del todo. Los hijos ya no vieron allí futuro y así empieza lo malo.

Veo un reportaje en La Sexta sobre esos lugares que parece que dormitan, aunque los que quedan hacen lo que pueden por sacar aquello adelante. Pero la mayoría son jubilados que, pesadamente, dice el reportaje, se manejan con los males de los años a la espera de que alguien llegue, aunque sea la furgoneta del panadero, y sacuda un poco tanta quietud. Paz mucha, pero pocos servicios. Cuando la distancia de una ciudad mediana, o de la capital de provincia, es grande, fabricarse una excursión para ir al banco, o al médico, exige muchos preparativos. Tal vez el transporte no pase cerca (suele crecer en zonas pobladas, no en las vaciadas), tal vez los hijos no puedan acercarse a ayudar a los viejos, porque esta sociedad ocupadísima, aceleradísima, urgentísima para algunas cosas y menos para otras, es así.

Me recuerda mi infancia mesetaria, aquellos años de frío negro. A falta de transporte, te recogía el lechero o el frutero y te llevaba a la ciudad. Si había suerte. Luego volvías como podías. En aquellos pueblos, sin embargo, había niños: estábamos nosotros. Fuimos casi los últimos. Y con infinito esfuerzo muchos acabamos en la universidad, ya lejos de casa, y nunca más volvimos, salvo en los veranos y en las fiestas patronales, cuando los manteles de lino, y en algunos sitios para la matanza del cerdo. Y para los entierros.

Ya en el siglo XXI, veo pasar en la pantalla estos pueblos dignísimos, con sus calles adecentadas, y su antiguo teleclub (algunos han vuelto a abrir, porque las tabernas también han ido desapareciendo, y porque a veces allí se ha habilitado la consulta médica, si la hay). Hay un deambular pacífico de gente que conoció otro dinamismo, gente que se casó allí, que alzó casas y plantó árboles. Y ahora otean el horizonte por si llega la sucursal móvil del banco, también cuando la hay, porque carteros ya no llegan apenas. Si no falla la conexión, que esa es otra, tienen un móvil. Les dicen que es el cordón umbilical con el mundo. En el vacío, el móvil se les ofrece como el salvavidas para el náufrago. El mundo cabe allí, les dicen, aprendan a usarlo, verán que bien. El pueblo se parece cada vez más a un decorado.