El puzle de la tranquilidad

SEAN ustedes muy monárquicos, o muy poco, estén o no en ese debate sobre el futuro de nuestra naturaleza como estado, que al parecer podría haber ocupado las cenas navideñas de los españoles (creo que no demasiado, la verdad), espero que los verdaderos reyes, los Magos, les hayan traído mucho anoche. Sobre todo, eso que no pesa ni siquiera se toca, eso que consiste precisamente en quitarnos un peso de encima. El regalo de la tranquilidad.

Pero me temo que es pedir demasiado. Seguro que cualquier objeto físico es mucho más fácil de regalar. Y más en estos tiempos táctiles y pragmáticos, tan afines al envoltorio. Pero la calma, la generosidad, la reflexión, la tolerancia, incluso el humor... ¡o el amor! Eso ya es más difícil de conseguir.

Pero, ea, no nos pongamos ñoños en los primeros días de enero. ¡Hablando de sentimientos humanos, de aflojar las riendas del presente desbocado, de alimentarnos de la risa! Así no hay manera. Seguro que ya estará servida por ahí una buena dosis de discordia. Seguro que, en unos días, volveremos a unas buenas disputas políticas, a tirarnos los trastos a la cabeza por un quítame allá esas pajas: ¡no perdamos las viejas costumbres, queridos!

Ayer mismo, sin ir más lejos, Donald Trump avivaba el último fuego electoral, con la elección de senadores en Georgia, donde el mundo se juega mucho. Más allá de grabaciones telefónicas y cosas (estamos acostumbrados a todo tipo de movidas, surrealistas no pocas de ellas), lo que se demuestra es que vivimos un tiempo que se aprovecha muy bien de las grietas del miedo y de la incertidumbre. O volvemos al pensamiento racional o nos convertirán en esclavos de la propaganda y la mercadotecnia. Hay que rearmar la ciencia y el conocimiento para luchar contra la gran estafa en marcha.

Así que, a estas horas en las que escribo, diría que tengo a Georgia on my mind. Digámoslo con James Brown o con Ray Charles. O con tantos otros. Y, por supuesto, con su creador, Hoagy Carmichael. Georgia está a estas horas en nuestra cabeza porque ahí se juega gran parte de la victoria final de Joe Biden. Se hará verdaderamente efectiva, y también el regreso a otra forma de entender el mundo, si consigue, si ha conseguido, arrebatar el control del Senado a los republicanos en esta segunda vuelta.

En realidad, el gran regalo del nuevo año, lo que esta mañana deberíamos haber encontrado al despertar, si aún conservamos algo de nuestra alma de niño, es la vacuna contra el exceso de ruido político. La otra vacuna, la del coronavirus, es un gran regalo también. Seguramente el más esperado. Pero si hemos sido agasajados con esos dones, los de la moderación y el consenso, los del antidogmatismo, sólo lo comprobaremos con el paso del tiempo.

Tengo el presentimiento de que hemos de aprender a usar de nuevo los instrumentos de la calma, pues todo está oxidado y corroído. En medio de la epidemia, nos sobra al gesto desabrido. Nos sobra el estruendo. Como niños chicos ante el regalo desconocido u olvidado, buscaremos el manual de instrucciones que nos ayude a reconstruir el puzle de la tranquilidad. Es un hermoso regalo, pero necesita de todas las piezas. Y buena voluntad para encajarlas.