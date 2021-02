EL QUILOMBO ha vuelto, si es que se había ido alguna vez. Nos hemos acostumbrado ya a la bronca y las malas palabras, tenemos cogida la postura porque nos han dicho que así será el futuro. No hay paz posible: es un todos contra todos. En el Parlamento se monta el pollo a las primeras de cambio. Es una forma de vivir agotadora. Nadie sabe cómo hemos caído en este gusto por la bronca, como en una cena de esas que se tuercen en Navidad. No sé si el cabreo generalizado lo trajeron las redes sociales o ya estaba entre nosotros. Sólo que ahora tenemos sitios donde ejercer mejor el griterío.

Así empieza lo malo. Hay una depauperación de la vida pública, en la que se sacuden unos a otros con sintagmas de aleación. No importa, porque el caso es parecer de titanio ante las embestidas. Siempre hubo gente que se crecía en la refriega, que sacaba ganancia de la confusión en el barro y luego tenía que lavarse la boca con lejía tras los discursos. Estas técnicas se siguen empleando, convencidos algunos de que a la gente le va la marcha. Nos creen educados en las tertulias broncas, la sobredosis de sucesos y la telerrealidad a pelo. De tal educación sentimental, estos lodos. Ni un día sin acritud. Que no decaiga.

El conflicto, en toda su extensión, se convierte en una forma de vivir. Muchos miran a Cataluña y dicen, como Julio Iglesias, la vida sigue igual, mientras Sánchez intenta vender el proyecto de Redondo, o sea, una cosa de izquierdas, el tripartito si ya tal. Nadie cree que Illa, ganador, vaya a lograr completar la cuadratura, pero anduvo aseado en el ascenso, desde la timidez. Entonces se impone, una vez más, la extensión del conflicto, dependiendo de Junqueras, que dio una entrevista florentina para grabar en vídeo, explicando por lo bajini que ya estaba el pescado vendido, que mejor abstenerse de movidas, porque las cifras les daban, aunque sea de aquella manera. Sánchez va a esperar y ver, pero no se ve una salida.

Claro que, con los quilombos en Madrid, donde las sesiones parlamentarias se saldan con bronca segura, quizás todo se note menos. No hay partido que no sea vea afectado, salvo alguna cosa. Sánchez mira de reojo, porque nota maniobras orquestales, no diré en la oscuridad, pero sí en la trastienda.

Le plantean que Iglesias le hace oposición desde su posición, rizando guapamente el rizo. El vicepresidente no quiere apandar con los catecismos de la coalición, quiere seguir diciendo cosas, y las baronías socialistas, líderes naturales y Carmen Calvo van dejando miguitas disconformes en las radios y en los micrófonos: nadie sabe si esto va por acumulación o es un oleaje que lo mismo te inunda que te deja la playa como una patena. Resiliencia, o sea, dirá Sánchez. O paciencia y barajar, salvo que llegue uno y rompa la baraja. Pero no será así, porque la legislatura llegará a su fin.

También la derecha tiene lo suyo, tras la noche catalana, salvo Vox, que recogió parte de los restos del naufragio. Casado compuso, al poco de conocer los resultados, esa narrativa de Casa desolada que dejó alucinados a unos y extrañados a otros. No se esperaban la movida inmobiliaria, ese súbito despojarse de la casa paterna, en cuyo balcón se celebraron triunfos, por la zona del Madrid guapo. Es como decir adiós a todo eso, buscar otro paisaje, convencido de que no vale con una mano de pintura.