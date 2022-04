EL improbable pero no imposible triunfo de Marine Le Pen en las elecciones presidenciales francesas del próximo domingo tiene en vilo a los demócratas de todo el mundo por las consecuencias que tendría para la Europa surgida tras la Segunda Guerra Mundial y el conjunto de países aliados. A la memoria me viene el célebre cuadro de Rembrandt El rapto de Europa, inspirado en la mitología griega. El temor a que la Europa de las libertades y el bienestar sea secuestrada por la extrema derecha populista es algo real aunque después, una vez instalada en el poder, suavice sus pretensiones.

El acceso al poder de partidos ideológicos similares al de Le Pen ha dejado de ser una excepción. Sucedió recientemente en Hungría y anteriormente en Austria e Italia, por citar algunos de los casos más llamativos. Y más cercanos en espacio y tiempo, en Castilla y León. Ninguno de ellos es relevante fuera de su ámbito de actuación. La UE se mantiene sólida y unida, más si cabe tras el brexit y la invasión rusa en Ucrania. Pero si cae Francia, pieza mayor, el futuro se torna cuando menos incierto.

En España, especialmente, el rumbo que tome Francia marcará en buena medida nuestro futuro político. Vox y el PP se la juegan en el país vecino. Un triunfo de Le Pen sería un espaldarazo para Abascal mientras que si Macron sale vencedor Feijóo dormiría más tranquilo y podría intensificar su estrategia centrista al objeto de alcanzar un apoyo suficiente para en su momento gobernar en solitario.

A Sánchez, evidentemente, le conviene el ascenso de Vox. Y no lo disimula. De ahí su negativa a la propuesta de Feijóo de negociar entre ambos partidos un acuerdo para que gobierne le lista más votada. No se trata de modificar leyes, sino de un pacto entre partidos con el objetivo de aislar a la extrema derecha de las instituciones. La no asistencia del presidente del PP a la toma de posesión de Mañueco como presidente de Castilla y León, para evitar la foto con Abascal al tiempo que se la hacía con los agentes sociales, es un gesto que Sánchez debiera valorar detenidamente.

Sospecho que no lo hará, al menos en el sentido correcto. El Gobierno español autodenominado progresista está más cerca del galo insumiso Mélenchon, que prioriza en sus críticas al centrista Macron sobre la candidata lepenista.

El intento de Sánchez para dividir el voto del centro derecha entre dos partidos puede volverse en su contra. Si Feijóo logra evadirse de la presión, sobre todo en el ámbito mediático, y mantenerse alejado de Vox ganará puntos como líder y aumentará su crédito en el momento de acudir a las urnas al ser considerado candidato con opciones. El efecto del voto útil o de caballo ganador es fundamental en medio de un panorama político de división e incertidumbre.

La negativa radical de Sánchez a la propuesta significa que tampoco cree al CIS de Tezanos, donde el PSOE sigue apareciendo como el más votado. O que pone todas sus esperanzas en ese todavía non nato proyecto Díaz, La vicepresidenta no logró poner todavía en marcha el “proceso de escucha” aunque, basándonos en antecedentes bien conocidos en Galicia, no es seguro que llegue a buen puerto.

Esperemos que los vecinos franceses no nos hagan la faena el próximo domingo. Que el rapto de Europa no se haga realidad. Los males de este siglo –gran recesión, pandemia, guerra– acrecientan la necesidad de más Europa. Los galos tienen la palabra.